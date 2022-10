Smartphone: -9% nel terzo trimestre [Canalys]. Non si vedono ancora solide prospettive di ripresa

Nel terzo trimestre del 2022, il mercato globale degli smartphone ha registrato il suo terzo calo consecutivo dell’anno, scendendo del 9%, segnando il peggior terzo trimestre dal 2014.



È quanto emerge dall’ultima ricerca di Canalys, pubblicata oggi. Le cupe prospettive economiche hanno portato i consumatori a ritardare l’acquisto di hardware e a dare la priorità ad altre spese essenziali.

Ciò probabilmente continuerà a frenare il mercato degli smartphone per i prossimi sei-nove mesi.

In questo quadro, Samsung ha mantenuto la sua posizione di leader con una quota di mercato del 22% guidata da forti promozioni. Apple è stato l’unico produttore tra i primi cinque a registrare una crescita positiva, migliorando ulteriormente la propria posizione di mercato con una quota del 18%.

Xiaomi, OPPO e vivo hanno continuato ad adottare un approccio cauto all’espansione all’estero data l’incertezza del mercato interno, mantenendo rispettivamente il 14%, il 10% e il 9% di quote di mercato globali.

“Il mercato degli smartphone è altamente reattivo alla domanda dei consumatori e le aziende si stanno adeguando rapidamente alle difficili condizioni“, ha affermato Amber Liu, analista di Canalys. “Per la maggior parte dei fornitori, la priorità è ridurre il rischio di accumulo di scorte e magazzino a causa del deterioramento della domanda. I fornitori avevano scorte significative a partire da luglio, ma il sell-through è gradualmente migliorato da settembre grazie a sconti e promozioni aggressivi. La strategia dei prezzi dei nuovi prodotti è elaborata con cautela, anche per Apple, proprio perché i consumatori in questo momento sono molto sensibili a qualsiasi aumento dei prezzi“, ha aggiunto Liu.

“Se la domanda non mostrerà segni di miglioramento nel quarto trimestre 2022 e nel primo semestre del 2023, i fornitori dovranno lavorare su una previsione di produzione prudente con la catena di approvvigionamento operando a stretto contatto con il canale per stabilizzare la quota di mercato“, ha affermato l’analista di Canalys Sanyam Chaurasia. “Entrando nella stagione dei saldi, i consumatori che hanno ritardato gli acquisti si aspettano forti sconti e promozioni in bundle, nonché significative riduzioni di prezzo sui dispositivi di vecchia generazione. Rispetto al periodo di forte domanda dell’anno precedente, nel quarto trimestre del 2022 è prevista una vendita festiva lenta ma costante. Tuttavia, sarà troppo presto per vedere il prossimo quarto trimestre come il vero punto di svolta della ripresa del mercato“