Smartphone con display pieghevoli in forte crescita nel 2021 [Canalys]

Previsioni in forte rialzo per il mercato degli smartphone pieghevoli. È quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca Canalys secondo il quale – entro il 2024 – le stime di spedizione annuali toccheranno la quota dei 30 milioni.

Si tratterebbe di un tasso di crescita annuale del 53% tra il 2021 e il 2024. Allo stesso tempo, Canalys prevede che il prezzo medio di vendita (ASP) dei pieghevoli diminuirà della metà rispetto ai valori del 2019 a circa 1.000 dollari nel 2024.

Il segmento dei foldable phone ha visto una crescita del 148% su base annua nel 2021 per un totale stimato di 8,9 milioni di spedizioni. Per fare un confronto, il normale mercato degli smartphone è cresciuto di 7 punti percentuali nello stesso periodo. Le spedizioni di telefoni Android premium hanno invece visto un calo del 18% rispetto al 2019. Anche per questo motivo i produttori di dispositivi Android cercheranno di aumentare la domanda con nuove offerte di pieghevoli per combattere la concorrenza di Apple che, nello stesso periodo, ha visto un aumento delle spedizioni del 68%.

Il catalizzatore chiave per gli smartphone pieghevoli è stato il boom dell’uso di dispositivi dotati di grande schermo durante la pandemia”, ha affermato Runar Bjørhovde, Research Analyst presso Canalys. “Poiché i consumatori sono costantemente alla ricerca di un’esperienza migliore sui loro dispositivi mobili quotidiani, il livello di produttività e di intrattenimento su schermi di grandi dimensioni è ora ancora più alto”.