Gli smartphone HONOR X6 e X7a e il tablet HONOR PAD X8 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Ricomincia a passo spedito il 2023 di Honor che, nella mattinata di oggi, ha lanciato tre nuovi prodotti. Si tratta degli smartphone entry-level X7a e X6 e del tablet Pad X8.

Honor X7a

Honor X7a è dotato di un display da 6,74 pollici con risoluzione HD, una profondità di colore di 16,7 milioni di colori e un rapporto schermo/corpo del 90,07% e si distingue, pur in un corpo minuto, per integrare una batteria da 6.000 mAh, in grado, secondo il suo produttore, supportare fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale. In più, c’è la ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W.

Il pacchetto fotocamere comprende quattro obiettivi: una fotocamera principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 5 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 8 Megapixel per i selfie.

Il telefono è dotato di 128 GB di memoria di archiviazione, che può comunque essere estesa con schede microSD fino a 1 TB.

Lo smartphone è disponibile nei colori Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black. HONOR X7a è disponibile su Hihonor.com al prezzo di 209,90 euro.

HONOR X6

Honor X6 è dotato di un display Full View da 6,5 pollici e di una batteria da 5.000 mah, capace di offrire fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media e 31 ore di riproduzione musicale.

Ha un sistema con tripla fotocamera, con un obiettivo principale da 50 Megapixel, una macro da 2 principale da 50 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Grazie all’esclusiva modalità eBook, HONOR X6 può convertire lo schermo in bianco e nero, migliorando l’esperienza di lettura e risposando gli occhi.

Il dispositivo offre una memoria Ram di 4GB e uno spazio di archiviazione di 64GB, che può essere esteso con schede microSD fino a 1 TB.

HONOR X6 è disponibile in tre colori: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue ed è disponibile su Hihonor.com al prezzo di 179,90 euro.

HONOR Pad X8

Honor Pad X8 è un tablet pensato per l’intrattenimento all’interno della famiglia. Offre un un display Full HD da 10,1 pollici con una risoluzione di 1.920×1.200 pixel e un rapporto schermo/corpo dell’80%.

Il tablet è dotato di un sistema audio di qualità cinematografica, dispone di due altoparlanti ad alta ampiezza posizionati simmetricamente su entrambi i lati, per offrire agli utenti un’esperienza audio full-range, esaltando i suoni a bassa frequenza per creare un effetto audio dinamico.

HONOR Pad X8 è dotato dell’ultima interfaccia utente HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per offrire un’esperienza intelligente agli utenti.

HONOR Pad X8 è disponibile nella colorazione Blue Hour su Hihonor.com al prezzo di 229,90 euro.