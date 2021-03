Arrivano nuove notizie dalla Corea con riguardo alla divisione mobile di LG. E, ancora una volta, non sono buone notizie. Secondo la fonte riportata da Chosun l’azienda di Seul avrebbe sospeso a tempo indeterminato lo sviluppo del successore del modello V60.



LG avrebbe dovuto iniziare a testare sul campo il telefono, nome in codice Rainbow, alla fine di febbraio, puntando a un’uscita sul mercato a marzo. Secondo quanto riferito, la società avrebbe però interrotto le comunicazioni con i carrier locali in merito al lancio di Rainbow.



Rainbow dovrebbe essere un dispositivo dall’aspetto tradizionale, dunque molto diverso rispetto al modello arrotolabile Explorer Project (che LG ha mostrato al CES).Con grande probabilità dietro al nome “Rainbow” dovrebbe nascondersi l’LG V70, un telefono che avrebbe dovuto essere animato da un chipset Snapdragon 888 e supportare lo stilo.

Anche l’agenzia di stampa corena Yonhap, qualche giorno fa, aveva riferito che LG avrebbe messo in stand-by anche il progetto del suo telefono arrotolabile, una notizia che è stata successivamente smentita.