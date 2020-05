Il mercato cinese degli smartphone ha registrato un rimbalzo nel mese di aprile, secondo quanto riportano i dati del governo. Sono stati spediti in totale 40,8 milioni di telefoni, con un aumento del 14% rispetto ad aprile 2019. Di questi, 16 milioni il 40% sono rappresentati da dispositivi con connettività 5G.



Ovviamente la riprese non basta a compensare i danni causati dall’epidemia di COVID-19 poiché nel complesso le spedizioni nei mesi da gennaio ad aprile sono diminuite del 20%, rispetto allo stesso periodo del 2019.



Ma si tratta comunque di una buona notizia perché aprile è stato il primo mese in cui è stata registrata una crescita nelle spedizioni di smartphone, un buon segno per il futuro e per l’Europa che sta cercando proprio in questi giorni di uscire dalla fase 2.



Fra gli altri dai pubblicati ce ne sono alcuni che mostrano numeri molto interessanti. Tra gennaio e aprile sono stati spediti 30,4 milioni di smartphone 5G mentre sono 65 i nuovi modelli 5G messi in vendita in Cina. Si tratta del 33,6% di tutti i telefoni spediti e del 47,4% di tutti i modelli prodotti e commercializzati. La quasi la metà dei telefoni distribuiti in Cina, dunque, sono 5G.

