Samsung è la regina degli smartphone 5G

La mania del 5G continua ad attirare sempre più nomi dal settore della telefonia ma, fino ad oggi, sembra che i veri affari li faccia solo Samsung.

Secondo The Korea Herald, la società sudcoreana attualmente controlla il 34,4% dell’intero mercato del 5G spendendo non meno di 8,3 milioni di telefoni 5G nel primo trimestre dell’anno. Un risultato impressionante anche se Huawei non è troppo lontana con il suo 32,2% e 8 milioni di telefoni 5G spediti.

Anche altre società come Vivo, Xiaomi e OPPO si sono mosse bene ma ora come ora è Samsung la regina degli smartphone 5G.

Apple, dove sei?

Come è facile notare manca un grande nome nell’elenco: Apple. Considerata la rivale principale di Samsung, lancerà i propri iPhone 5G entro la fine dell’anno quando le vendite di smartphone 5G dovrebbero registrare un boom enorme.

E mentre molti si aspettano che Apple superi Samsung in termini di telefoni 5G venduti, non c’è dubbio che Samsung stia giocando le sue carte nel modo giusto. La società sudcoreana ha inizialmente lanciato il supporto 5G solo sui suoi telefoni di fascia alta che sono ovviamente i più costosi, limitando così l’adozione della nuova tecnologia, ma ora sta virando sui telefoni di fascia media per garantirsi una maggiore quota di mercato.

Apple, dal canto suo, scommetterà forte su iPhone 5G il cui lancio è previsto per settembre.