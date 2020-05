LG vuole uno smartphone con doppio schermo che ruota

Spesso sentiamo e leggiamo che gli smartphone sono sempre più simili. E se il design si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, è difficile dimostrare che queste affermazioni siano sbagliate. Ad eccezione dei modelli con fotocamera pop-up o schermo pieghevole, la stragrande maggioranza dei telefoni sul mercato utilizza lo stesso formato con un grande schermo frontale e un vetro posteriore con un modulo a due, tre o quattro fotocamere.

Secondo le informazioni riportate dai siti web coreani ETNews e Herald Corp, sembra che LG voglia offrire un formato leggermente più originale e, dopo aver provato con uno smartphone a doppio schermo integrato per il suo LG G8X ThinQ, vorrebbe andare oltre.

I due siti indicano che LG stia lavorando su un dispositivo con due schermi, uno dei quali ruota di 90 gradi e offre il nome in codice “LG Wing”, permette godere un display sia in verticale che in orizzontale, particolarmente utile per giochi o video mobili.

“Lo schermo principale da 6,8 pollici è accompagnato da uno schermo secondario da 4 pollici con un rapporto 1:1” , afferma ETNews.

L’idea sarebbe quindi quella di avere un piccolo schermo quadrato che consenta l’accesso ad alcune funzionalità secondarie come ad esempio modificare una foto dopo averla catturata utilizzando la schermata principale o consultare le informazioni mentre si guarda un video. Secondo Herald Corp, la schermata principale dello smartphone potrebbe tuttavia ruotare per andare in verticale e quindi nascondere la schermata secondaria se l’utente non ne ha bisogno.