Smartphone per gamer: le caratteristiche dei dispositivi oggi sul mercato

Il gioco via app rappresenta ad oggi uno dei mercati più vasti nel mondo del gaming. Anzi, ad oggi ormai tutto il mondo del gaming può essere definito mobile gaming. Gli utenti di tutti i settori del gioco online oggi utilizzano soprattutto smartphone o tablet, e questo succede sia per i tradizionali videogame per console o pc sia per le sale da gioco che offrono slot o giochi di carte, così come per i giochi da tavolo. Questo accade perché gli investimenti nel settore sono sempre maggiori dal momento che le opportunità di espansione sono enormi considerando che ormai quasi tutti possiedono almeno uno smartphone. Gli store online offrono un numero smisurato di giochi: questi possono essere trovati mediante l’apposita barra di ricerca, nel caso si fosse interessati ad un nome in particolare, oppure spulciare tra le numerose categorie presenti negli store. Difficile fare una classifica dei più scaricati dal momento che i numeri sono in costante aggiornamento, esistono però categorie di gioco che possono essere considerate “sempreverdi”, vale a dire i classici giochi di carte o i rompicapi.

Non tutte le applicazioni che possono essere scaricate necessitano di internet per funzionare (eccetto ovviamente la fase del download, per cui è necessario). In molti casi esistono versioni offline dei giochi: in questo caso l’aspetto che serve tenere in considerazione riguarda la batteria. La sua durata è senza dubbio un elemento da analizzare prima dell’acquisto di un nuovo smartphone, soffermandosi anche sulla quantità di tempo necessaria per una completa ricarica.

Un altro aspetto molto importante riguarda la memoria interna. In alcuni dispositivi è possibile aumentarlo mediante l’aggiunta di memorie esterne, in altri non sono ammesse modifiche, per cui è possibile comprare spazio extra online. La RAM è perciò un secondo elemento di cui tener conto, anche se risulta essere maggiormente importante per dispositivi come il computer rispetto ad uno smartphone. Spulciando tra gli ultimi smartphone arrivati sul mercato, molti modelli Android sembrano puntare in maniera massiccia su una RAM ampiamente ampia, in grado di fornire prestazioni molto simili a quelle garantite da un computer portatile. Non è inusuale trovare 18 GB di RAM ad esempio, numeri impensabili fino ad una manciata di anni fa. Un elemento da non trascurare nella scelta dello smartphone ideale riguarda senza dubbio il processore, vale a dire la CPU. Secondo le statistiche aggiornate al 2024, tra i migliori sul mercato si posiziona Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: si tratta di una CPU a 8 core, dotata di una velocità pari a 4 GHz e in grado di avere una memoria fino a 24 gigabyte.

Fondamentale è senza dubbio avere una buona connessione internet: per questo uno smartphone in grado di supportare la rete 5G può essere un ottimo elemento da tenere in considerazione a proposito di eventuali acquisti. È chiaro che molto spesso, magari all’interno delle mura domestiche, si tende ad un utilizzare il wi-fi, probabilmente in grado di garantire maggiore stabilità e performance migliori, ma è importante avere una connessione dati anche all’esterno. A questo però si collega il contratto in essere con un operatore telefonico: nel caso si abbia a disposizione un numero di giga limitato e si arrivi vicino alla soglia massima, c’è la possibilità che il gioco in questione funzioni in modo rallentato. Questo, molto spesso, significa non poter giocare: chi, ad esempio, vorrebbe giocare a tetris a singhiozzo, interrompendo qua e là la visione dello schermo? Questo disturberebbe senza dubbio l’esperienza del giocatore, che a quel punto sarebbe più propenso a chiudere l’applicazione. Il celebre videogioco, nato nell’ormai lontano 1984, è tornato in auge grazie a un ragazzo di 13 anni dell’Oklahoma: è stato il primo umano a sconfiggere il computer nel gioco dei mattoncini, in precedenza aveva compiuto l’impresa solo l’IA.