SmartTag 2: Samsung presenta il suo nuovo chip Exynos Connect U100 per la banda ultralarga (UWB)

Samsung ha presentato il suo nuovo chip Exynos Connect U100, che offre connessioni di prossimità a banda ultralarga (UWB) per dispositivi mobili, automotive e Internet of Things (IoT).



Questo chip integrato è stato progettato per equipaggiare la prossima generazione di Samsung SmartTag e presenta un sistema di radiofrequenza, una banda base (baseband), una memoria flash incorporata e un sistema di gestione dell’alimentazione con modalità di risparmio energetico.



L’Exynos Connect U100 è in grado di stimare le distanze con una precisione di un centimetro e inferiore a cinque gradi, offrendo allo stesso tempo misurazioni del tempo di arrivo (ToA) e dell’angolo di arrivo (AoA).



Inoltre, il chip è dotato di funzioni di sicurezza come STS (scrambled timestamp sequence) e un motore di crittografia hardware sicuro per prevenire hacking esterni. Il supporto alla Digital Key Release 3.0 del Car Connectivity Consortium consente ai dispositivi dotati del chip Exynos Connect U100 di comunicare in modo sicuro le chiavi digitali con i veicoli compatibili.