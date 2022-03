Snapdragon 8 Gen 1: Qualcomm annuncerebbe una versione Plus prima dell’estate

Qualcomm terrà un evento dedicato al 5G dal 9 all’11 maggio che potrebbe essere il palcoscenico per presentare il nuovo Soc Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Secondo i colleghi di 91Mobiles che si basano sulle informazioni di Yogesh Brar, questa revisione dell’attuale modello arriverebbe nel corso del Q3 2022.

Una notizia che non sconvolge la roadmap del produttore perché ogni anno Qualcomm rilascia una versione Plus che va perfezionare l’esperienza del SoC presentato a dicembre. Questo “lancio anticipato ” correggerebbe in particolare i problemi di surriscaldamento osservati sull’attuale versione dell’8 Gen 1.

Molti insiders hanno infatti notato problemi di prestazioni dovuti alla scarsa gestione della temperatura sul processore, tanto da incidere sull’esperienza su alcuni prodotti, come le versioni americane del Samsung Galaxy S22. In questo caso, il problema non sarebbe di natura software, ma di tipo hardware… il che incoraggerebbe Qualcomm a lanciare quanto prima una revisione del suo 8 Gen 1, cambiando la fonderia dove viene creato.

Cambio di produttore

Come già suggerito da precedenti indiscrezioni, Qualcomm metterebbe da parte Samsung per dare a TSMC le redini. La fonderia taiwanese fornirebbe all’8 Gen 1 Plus il processo produttivo a 4 nm, per consentire una migliore efficienza energetica rispetto a quella attualmente offerta da Samsung Foundry.

Sempre secondo Yogesh Brar, Lenovo, Motorola, OnePlus e Xiaomi sarebbero tra le prime aziende a utilizzare questo nuovo chip, con telefoni lanciati già a giugno. Resta ora da vedere se il potenziale Motorola Razr 3, anticipato in questo periodo, sarà tra i primi ad esserne dotato.