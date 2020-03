Solidarietà digitale: ecco i servizi gratis per lavorare e passare il tempo in casa

La generosità delle aziende, in favore dei cittadini alle prese con lo smart working o semplicemente con la noia di dover restare in casa, non si è fatta attendere. Per offrire un punto di riferimento immediato, il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (MID) ha realizzato la pagina web “Solidarietà digitale“ che raccoglie alcune delle proposte gratuite più interessanti a disposizione degli italiani alla prese con l’emergenza sanitaria generata dal coronavirus. Lo scopo è “ridurre l’impatto sociale ed economico del coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi”.

L’elenco dei servizi disponibili è in costante aggiornamento. Scrive il MID in apertura di pagina: «A causa della grande risposta all’iniziativa sulla solidarietà digitale e alle centinaia di offerte che stanno arrivando in queste ore, l’istruttoria e la pubblicazione potrebbero richiedere qualche giorno».

Fra le aziende che hanno deciso di offrire un aiuto troviamo innanzitutto alcuni operatori telefonici come Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb che hanno scelto di elargire chiamate e GB illimitati; Iliad offre 10 GB di dati e chiamate illimitate a chi ha sottoscritto l’offerta solo voce. C’è poi Mondadori che mette a disposizione 50mila abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del gruppo (ma sono tanti gli editori presenti). C’è InfinityTV che regala due mesi di abbonamento, la Repubblica che offre 25mila abbonamenti alla versione digitale del quotidiano e molto altro.

E non solo per l’intrattenimento ma anche per seguire (e fare) lezioni a distanza, realizzare piattaforme di e-commerce per i negozianti che devono tener giù la serranda, soluzioni per la posta elettronica certificata, centralini virtuali, piattaforme per lo smart working e tanto altro ancora.

Insomma, c’è di tutto e di più per lavorare, studiare, divertirsi, vendere e acquistare senza mettere un piede fuori di casa, come da indicazioni del governo e degli esperti (e del buon senso). Inoltre, laddove sia necessario un intervento dell’utente, è spiegato come aderire all’offerta che, ricordiamo, è gratuita ma sempre limitata nel tempo. Quindi fate attenzione ad eventuali clausole di rinnovo automatico al termine del periodo promozionato.

In fondo alla pagina è presente, infine, un form che dovrà essere compilato dalle aziende o associazioni che intendono offrire gratuitamente un servizio (NB: i cittadini che intendono usufruire dei servizi non devono compilarlo ma seguire le istruzioni riportate nella scheda del servizio a cui sono interessati).