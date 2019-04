Sonos e Ikea presentano la lampada da tavolo con speaker Wi-Fi

Suoni e luci, Sonos e Ikea, un binomio la cui unione ha creato una lampada da tavolo, il modello SYMFONISK, con uno speaker wi-fi integrato. Un prodotto che riunisce un sound di alto livello con il gusto per il design capace di fondersi con l’ambiente circostante diventando un elegante componente d’arredo.

“Volevamo mettere in discussione l’estetica tradizionale dei dispositivi hi-tech. La lampada con speaker wi-fi si ispira in parte ai caminetti, capaci di emettere sia una luce calda che suoni,” spiega Iina Vuorivirta, una dei designer di IKEA of Sweden che hanno progettato SYMFONISK.

La serie SYMFONISK include una lampada da tavolo con speaker wi-fi e uno speaker wi-fi da scaffale, entrambi compatibili con i prodotti Sonos e facili da controllare con l’app di Sonos. Il prezzo di vendita per la lampada da tavolo SYMFONISK con speaker wi-fi è di 179 euro mentre lo speaker wi-fi da scaffale SYMFONISK costa 99,95 euro.

Tad Toulis, Vicepresidente del design di Sonos, aggiunge: “Il suono è una parte importante della nostra identità ed è capace di risvegliare forti emozioni, come quella che prova una mamma ascoltando la risata del suo bambino o i ricordi suscitati da una vecchia hit degli anni ’80”.

Questo tuffo nel mondo del sound è un ulteriore passo di IKEA verso l’obiettivo di creare una casa più smart. Questo percorso è iniziato nel 2015 con il lancio dei prodotti per la ricarica wireless ed è in continua evoluzione.

In occasione del Salone del Mobile, luci e suoni della lampada SYMFONISK e dello speaker firmato Sonos possono essere ammirati e ascoltati alla Torneria Tortona, in via Novi 5 a Milano, dal 9 al 14 aprile.