Sony, i risultati del primo trimestre: bene i giochi, male gli smartphone

Sony ha pubblicato la sua relazione trimestrale che riguarda i mesi di aprile e giugno (ossia il primo trimestre per l’anno fiscale dell’azienda giapponese). Le vendite complessive sono aumentate del 33% grazie a un significativo aumento delle attività di giochi e servizi di rete, musica, imaging e servizi finanziari.



La società non rivela nel documento il numero esatto di console vendute (o, meglio, distribuite). Afferma semplicemente che la divisione Game & Network Services è cresciuta del 27% su base annua e si prevede che le vendite continueranno a salire nei prossimi mesi.



Allo stesso modo, non viene comunicato quanti smartphone Xperia siano stati venduti tra aprile e giugno, ma il segmento Entertainment, Technology & Services ha registrato un calo del 12% su base annua.

Le previsioni per il resto dell’anno non sembrano promettenti per alcune divisioni Sony. La divisione Pictures è pesantemente colpita dagli scioperi proclamati dai sindacati degli sceneggiatori Writers Guild of America e Screen Actors Guild: la vertenza sta infatti causando il ritardo nel lancio e nella produzione di titoli cinematografici e televisivi. Anche il business dell’imaging è in calo. Il calo delle vendite di smartphone in tutto il mondo sta colpendo Sony, uno dei principali fornitori di sensori per fotocamere.



La divisione Game è quella da dove dovrebbero provenire i maggiori introiti. La previsione dei ricavi per l’intero anno, che si concluderà il 31 marzo 2024, è stata aumentata al 6,1% grazie alle vendite di titoli superiori alle attese, inclusi giochi non proprietari come Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage, nonché l’espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.