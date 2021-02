Sony ha lanciato una nuova versione del suo smartphone Xperia 5 II in colore rosa. La nuova versione si aggiunge ai modelli nero, blu e grigio già disponibili in commercio e sembra proiettarsi in modo perfetto verso la ricorrenza di San Valentino, orami alle porte.

Il dispositivo offre una tripla fotocamera, la tecnologia 5G, una batteria ad alta capacità da 4.000 mAh e un display CinemaWide 21:9 da 6,1” con refresh rate da 120 Hz.

Le funzionalità includono:

Una fotocamera veloce (12+12+12 Megapixel) che integra le tecnologie delle fotocamere serie Alpha, tra cui Real-time Eye AF per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e scatto continuo fino a 20 fps con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo.

(12+12+12 Megapixel) che integra le tecnologie delle fotocamere serie Alpha, tra cui Real-time Eye AF per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e scatto continuo fino a 20 fps con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo. Registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR e 120 fps.

Display Oled 21:9 CinemaWide 6,1” con risoluzione FHD+

Refresh rate da 120 Hz e tecnologia Motion blur reduction da 240 Hz per azioni fluide, oltre a Touch scanning rate da 240 Hz e miglioramenti della risposta al tocco di circa il 35% rispetto al modello precedente (Xperia 5), per la massima precisione e velocità nelle fasi di gioco.

Connettività 5G di nuova generazione con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Il Sony Xperia 5 II costa 899 euro.