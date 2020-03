Sony riorganizza e unisce tre divisioni consumer: telefoni, Tv e audio

Sony ha deciso di riorganizzare in modo drastico tre delle sue divisioni che producono e distribuiscono prodotti consumer: si tratta di Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions e Home Entertainment & Sound che, a partire dal 1° aprile, saranno fuse in un’unica divisione “Sony Electronics Corporation“.



Ciò significa che la telefonia, le fotocamere non professionali, i Tv e l’audio domestico verranno poste sotto il controllo di una sola società. L’obiettivo è integrare meglio i diversi (ma correlati) prodotti, ottimizzare la struttura interna dell’azienda e diventare complessivamente più competitivi.



Inoltre, le attività globali relative a vendite e marketing, produzione, logistica, approvvigionamento e ingegneria di queste divisioni saranno combinate nel tentativo di rafforzarle e aumentare la redditività.



Sony Interactive Entertainment, che produce la console PlayStation e sviluppa giochi, è l’unica divisione elettronica rivolta al consumatore di Sony che continuerà a rimanere indipendente.



Anche la divisione dei sensori di immagine dell’azienda e la sua divisione di apparecchiature professionali (telecamere per studi, apparecchiature di trasmissione, ecc.) non sono interessate alla riorganizzazione così come le altre attività del colosso giapponese (musica e film, medicina e finanza) che continueranno a essere indipendenti.

Fonte