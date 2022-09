Sony sta preparando uno smartphone con una fotocamera incredibile

Negli ultimi anni Sony ha introdotto varie caratteristiche tecniche e molte novità per le fotocamere dei suoi smartphone. Abbiamo così potuto scoprire il Sony Xperia Pro-I, dotato di una fotocamera principale con un sensore fotografico da ben 1 pollice. Questo sensore era anche associato a un obiettivo fotografico che permetteva un’apertura variabile con la scelta tra f2,0 e f/4.0. Successivamente, il produttore giapponese ha ribadito con il suo Xperia 1 IV dotato di un teleobiettivo in grado di andare da una distanza di 85 a 125 mm per un’apertura da f/2.8 a f/2.3.

Sembra che Sony non abbia intenzione di fermarsi qui. Secondo quanto riportato dal sito giapponese Sumahodigest, diverse indiscrezioni pubblicate sul social cinese Weibo riportano un nuovo smartphone della gamma Xperia Pro in preparazione nei laboratori Sony. Questo nuovo smartphone sarebbe, come il suo predecessore, decisamente orientato alle fotografie. Soprattutto il suo diaframma sarebbe molto più avanzato, consentendo di variare l’apertura focale da f/4.0 (in caso di luminosità elevata) a af/1.2 (per i casi di luce scarsa). Sarebbero possibili anche tutti i valori compresi tra f/1.4, f/1.8, f/2.0, f/2.8.

Oltre a questo obiettivo ad apertura variabile, il prossimo smartphone di fascia alta di Sony beneficerebbe anche di un sensore principale Sony IMX903 da 1 pollice per l’obiettivo grandangolare. Ci sarebbero anche altri due sensori, probabilmente per l’ultra grandangolare e il teleobiettivo.

I rumors

Da parte sua, il leaker Teme ha condiviso, questo lunedì, un video di quella che sembra essere la lente associata al sensore principale del futuro smartphone premium di Sony. Possiamo vedere non solo il sistema a diaframma ad apertura variabile, per portare più o meno luce (da f/1.2 af/4) – ma anche il layout del modulo fotografico posteriore.

Questa disposizione ricorda il modo in cui produttori come Huawei ora integrano le loro fotocamere, con quattro obiettivi posizionati in un grande cerchio che occupa l’intera faccia posteriore dello smartphone. Secondo il video, si tratta di quattro fotocamere che andrebbero posizionate sul retro

Data di presentazione

Considerando che Sony Xperia Pro-I è stato presentato nell’ottobre 2021, è facile sperare che il suo successore venga annunciato nello stesso periodo quest’anno.