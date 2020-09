Sony Xperia 5 II ufficiale: display a 120 Hz, super slow-motion in 4K e ottimizzazioni per i videogames a 899€

Sony Xperia 5 II è ufficiale, ed è il top di gamma 5G che non ti aspetti. Destinato a rimpiazzare l’attuale Xperia 5, il successore si presenta sul mercato con un display Full-HD+ di tipo OLED che sfrutta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una diagonale da 6,1 pollici nel formato cinematografico 21:9.

Design angolare, perfettamente in linea con le idee del produttore nipponico, non mostra alcuna notch e predilige delle bande sottili nella parte superiore e anteriore in cui andare a posizionare sensori e fotocamere.

All’appello c’è una porta USB-C ma anche un jack da 3.5 mm per cuffie cablate e due altoparlanti frontali per offrire un audio stereo. Sony Xperia 5 II monta l’ultimo Gorilla Glass 6 per resistere a cadute e graffi oltre a garantire la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Sul fronte delle prestazioni troviamo Snapdragon 865, 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 128 GB espandibile fino a 1 TB grazie a una microSD.

Sul retro è stato inserito un modulo fotografico da tre sensori con una definizione di 12 Megapixel. Sony ha concentrato la sua comunicazione principalmente sulle diverse lunghezze focali offerte per garantire foto di paesaggi, ritratti e zoom su soggetti distanti.

Fotocamere

La fotocamera principale mantiene i 24 mm con un’apertura dell’obiettivo da f/1.7 mentre poco più sotto troviamo un’ultra grandangolare (124 gradi) da 16 mm (f / 2.2) e un teleobiettivo da 70 mm (f/2,4). Il sensore fotografico anteriore ha una definizione di 8 Megapixel (f/2.0).

Tra le caratteristiche interessanti troviamo la possibilità di modificare manualmente la sensibilità ISO e la velocità dell’otturatore o registrare immagini in formato RAW. Sotto il profilo video, sarà il primo telefono sul mercato a consentire registrazioni in slow motion in 4K HDR a 120 fps.

La batteria è un elemento da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida e USB Power Delivery.

Videogames

Oltre a un potente processore, il Sony Xperia 5 II vuole anche offrire alcune ottimizzazioni pratiche per i giocatori. Da un lato, potremo beneficiare di una sensibilità tattile calibrata a 240 Hz per una maggiore fluidità durante le sessioni di gioco, dall’altra, una modalità che permetterà di sfruttare alcune piccole regolazioni e collegare il telefono alla corrente senza dover ricaricare la batteria.

Lo smartphone riceve così energia, ma evita il surriscaldamento. Sony ha lavorato con Activision in particolare per perfezionare la sua esperienza di videogiochi e Call of Duty Mobile sarà il primo titolo a beneficiarne.

Prezzo e uscita

Sony ha annunciato la disponibilità del suo Xperia 5 II in Italia “dall’autunno 2020” al prezzo consigliato di 899 euro.