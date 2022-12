Speciale regali di Natale “smart” by Hinnovation: per la casa, la salute e il fitness

Mancano pochi giorni a Natale e la corsa ai regali sta per entrare nel vivo. Come sempre la tecnologia ci viene in aiuto, con idee sfiziose, utili e per tutte le tasche. In questa pagina vi proponiamo una selezione estratta dal ricco catalogo del brand Hinnovation, che spazia dai dispositivi di sorveglianza per la casa agli smartwatch, passando per un’ampia gamma di prodotti per la salute e il fitness, come le bilance smart e gli apparecchi con certificazione medicale per il controllo dello stato di forma.

Non potevano mancare, fra le proposte regalo, i robot Roomba, un concentrato di tecnologia in grado di mappare, aspirare e lavare i pavimenti di casa facendoci risparmiare tempo ed energie.

Spazio anche al segmento dell’illuminazione smart, in grado di dare a qualsiasi ambiente un tocco di originalità e calore. Tante le soluzioni disponibili, dalle semplici lampadine wifi ai pannelli led modulari con i quali dar sfogo alla propria fantasia.

E, infine, alcuni suggerimenti imperdibili per audiofili e appassionati della fotografia e dell’immagine.

Di tutti i prodotti troverete un’accurata descrizione, le immagini e i link dove approfondire tutte le caratteristiche tecniche e acquistare il vostro regalo.

Buono shopping!

Dispositivi per la sicurezza della casa

Videocamera EZVIZ C8C con microSD da 32GB

Quando si parla di sicurezza della propria casa non si bada a spese, ma Ezviz mette a disposizione una telecamera di sorveglianza per esterni con in bundle una scheda microSD, a soli 99 euro.

Si tratta del modello Ezviz C8C, motorizzato e WiFi, in grado di catturare video a 1080p con un raggio di copertura di 360 gradi. Oltre al video la camera rileva anche l’audio, è certificata IP35, dispone di sensore di movimento e può archiviare i dati registrati sulla microSD (quella in dotazione è da 32GB ma se ne possono acquistare di accessorie fino al taglio dei 256GB) o avvalendosi del servizio Cloud di Ezviz.

Link per acquistare: https://bit.ly/3uFFJ7Q

Videocamera EZVIZ C3W PRO 4 Megapixel con microSD da 32GB

È una telecamera da esterno con risoluzione di 4 Megapixel e visione notturna a colori dotata di intelligenza artificiale per rilevare con precisione le persone anche al buio. Offre audio bidirezionale (con avvisi vocali personalizzabili) ed è resistente alle intemperie grazie alla certificazione IP67.

Con la camera c’è una memoria microSD da 32 GB by Lexar. Prezzo: 99,99 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3h8uXUt

EZVIZ Kit Security Smoke and Water

Un kit per proteggere gli ambienti domestici e di lavoro dall’insidia dell’acqua e del fuoco composto da centralina, un rilevatore di fumo e un rilevatore di allagamento. La centralina è collegata a Internet via wireless, Il rilevatore di fumo avvisa della presenza di fumo o incendi a combustione lenta con una sirena e, infine, il rilevatore di perdite d’acqua, che si può installare in qualsiasi punto dove sia possibile una perdita di acqua, avvisa delle presenza anche di questa avversità. Il kit costa 49,99 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3FfPkXQ

Videocamera EZVIZ BC1C con pannello solare

Una delle telecamere di sorveglianza per esterno più vendute di Ezviz ora abbinata a un pannello solare. La camera è dotata di batteria in grado di assicurarne il funzionamento fino a 270 giorni, così che non si debbano praticare buchi nei muri o far passare inestetici cavi dalla porta o dalla finestra. In più, se abbinata a un pannello solare, la BC1C offre un’autonomia pressoché infinita. In più, offre una qualità video con risoluzione 2K+, è IP66, assicura comunicazione audio bidirezionale ed è compatibile con gli assitenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Costa 129,99 euro (pannello solare compreso).

Link per acquistare: https://bit.ly/3FEIdta

Kit con 2 videocamere a batteria con base

La videocamera senza fili BC1 offre una protezione completa della casa fino a un anno intero con una singola carica. La camera eredita le tecnologie principali di EZVIZ di visione notturna a colori, conversazione bidirezionale, difesa attiva e avvisi di movimento ed è dotata di base magnetica.

È possibile collegare fino a 6 telecamere BC1 a una singola base. La base è dotata di slot microSD e garantisce il risparmio energetico per una durata delle batterie fino a un anno con una singola carica.

Il kit costa 199,99 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3FhxvHD

Per rispondere al campanello dallo smartphone

Arlo Video doorbell HD è un videocitofono/campanello smart che si collega al vostro smartphone e vi dà la possibilità di vedere e di parlare con chi suona alla vostra porta anche se siete a sciare o dall’altra parte del mondo. È uno strumento di sorveglianza in grado di inviare notifiche in automatico quando qualcuno si avvicina alla porta o al cancello. È dotato di sensori di movimento e di visione notturna. Prezzo: 199,99 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3Bnc72A

Arlo kit con 2 videocamere alimentate da pannello solare

La telecamera di sicurezza Arlo è dotata di una batteria con un’autonomia di un anno, ma anche di un pannello solare in grado di alimentarla per sempre. È dotata di un cavo di 2,4 metri incluso, della visione notturna a colori grazie al faretto integrato, rileva i movimenti e manda avvisi anche via smartphone così che si possano scoraggiare gli eventuali intrusi anche con messaggi audio in diretta.

Il kit (che contiene due telecamere di sorveglianza e un pannello solare) costa 249 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3V05r1D

Salute smart

Bilancia Body Cardio New più smartwatch Withings Move Timeless Chic

Body Cardio New è una bilancia connessa che permette di effettuare una valutazione cardiovascolare in meno di 30 secondi. Grazie a potenti sensori integrati, misura tutti i principali parametri vitali come le pulsazioni del polso, il ritmo cardiaco, peso e bmi, la massa grassa, la massa muscolare e la percentuale d’acqua presente nel corpo. Riconosce fino a 8 utenti. La bilancia è ora offerta con un interessante bundle che comprende lo smartwatch Withings Timeless Chic: l’elegante orologio assicura il monitoraggio del sonno, la gestione degli allenamenti, integra il GPS e può immergersi in acqua fino a 50 metri. Funziona con iOS e Android. Prezzo: 169,95 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3PbMxDz

Smartwatch Withings Scanwatch 38mm Rose Gold più Bilancia Wi-Fi

Un orologio elegante con tutte le funzioni di un moderno smartwatch e una bilancia in grado di tenere sotto controllo non solo il peso, ma i principali parametri della salute.

Scanwatch si presenta con un quadrante che assomiglia a quello dei tradizionali orologi, ma ha un cuore evoluto che gli permette di registrare la frequenza del battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno ed è in grado di effettuare un elettrocardiogramma medico in 30 secondi. I risultati vengono poi visualizzati sullo schermo dell’orologio e possono essere trasmessi all’app per un rapporto diagnostico più approfondito. La bilancia, invece, riconosce e monitora automaticamente i dati di 8 utenti diversi ed è quindi ideale per essere utilizzata da tutta la famiglia. Restituisce, oltre al peso, l’indice di massa corporea (BMI) e scarica in automatico le informazioni rilevate sullo smartphone attraverso la companion app. Il bundle orologio più bilancia costa 295 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3VJ9f8D

Pressione sanguigna sempre sotto controllo

Withings BPM Connect + Cover è un misuratore di pressione sanguigna smart, caratterizzato da un design compatto e facilmente portatile. Con semplici indicazioni basate su dei codici colore che appaiono sullo schermo led subito dopo la misurazione, il dispositivo registra la pressione sanguigna sistolica e diastolica e misura il battito cardiaco. È uno strumento medicale, ha autonomia di 6 mesi e si ricarica via Usb. La cronologia completa delle misurazioni viene poi trasferita all’app gratuita Health Mate tramite sincronizzazione via Wi-Fi o Bluetooth. Costa 129 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3W6JEGl

Illuminazione connessa

Shelly Duo e Shelly Vintage: le lampadine intelligenti

Shelly Duo è una lampadina Wi-Fi i dimmerabile ad 800 lumen di intensità luminosa, ideale per impostare la luce in base al proprio umore. La luminosità della lampadina può essere regolata grazie al cursore dimmer mentre accensione e spegnimento si gestiscono attraverso l’app Shelly o con gli assistenti vocali di Google e Amazon. Disponibile anche nel modello Vintage. Costa 12,99 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3FGLGaH

Link per acquistare: https://bit.ly/3Pdl9oK

Giochi di luce da comandare con un’app

Nanoleaf shapes mini triangle e Canvas Smarter Kit sono pannelli led luminosi di forma triangolare e quadrata. Si tratta di un sistema a moduli per decorare e personalizzare i propri ambienti dando libero sfogo alla fantasia. I diversi moduli possono essere uniti per dar vita a composizioni smart personalizzate, da applicare alle pareti delle proprie stanze di casa, ma anche per decorare con un pizzico di originalità uffici, negozi e hotel. I pannelli possono essere controllati attraverso un’app per creare differenti suggestioni di luce. Sono compatibili con Alexa, Google Assistant, IFTTT, Razer Chroma, Samsung SmartThings, e gestibili con comando vocale.

Prezzo: 99 euro, che comprende 5 triangoli. Disponibile anche in versione quadrata, con un kit da 8 luci a un prezzo di 149 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3FF6b7P

Link per acquistare: https://bit.ly/3FfCbOf

Pulizia della casa

iRobot Roomba j7 e j7+: parlano con gli assistenti vocali

Roomba J7 è un robot aspirapolvere con sistema di navigazione PrecisionVision che identifica e evita gli ostacoli presenti in casa. Ha doppie spazzole in gomma, la testina di pulizia con regolazione automatica, è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e assicura un corretto funzionamento sia su pavimenti (anche i più duri) sia sui tappeti. E grazie alla iRobot Home App può essere programmato per funzionare a qualunque ora. La versione Roomba j7+ è dotata del cassetto raccoglipolvere con svuotamento automatico. Prezzi: 599 euro per la versione Roomba J7, 799 euro per il modello j7+.

Link per acquistare Roomba j7: https://bit.ly/3uBVQTB

Link per acquistare Roomba j7+: https://bit.ly/3HmrZX5

iRobot Roomba S9+: in promo per Natale

È un robot aspirapolvere evoluto con il sistema di pulizia a 3 fasi che si avvale di doppie spazzole in gomma multisuperficie e di una potenza di aspirazione in grado rimuovere lo sporco più resistente e i peli degli animali ovunque si nascondano. Grazie alla tecnologia PerfectEdge, a sensori avanzati e a una spazzola pulisci-angoli appositamente progettata per ottenere una pulizia accurata, Roomba S9+ non conosce angoli dove non riesce ad arrivare a pulire. Mappa in modo accurato la casa, evita gli ostacoli, è compatibile con Amazon Alexa e l’Assistente di Google e possiede una base di svuotamento automatico della polvere. Costa 999 euro in promozione (prezzo scontato per Natale da 1.499 euro).

Link per acquistare: https://bit.ly/3iQFjc2

iRobot Combo j7 e j7+: il 2-in-1 per aspirare e lavare in un’unica passata

Roomba Combo J7 è l’evoluzione della formula del 2-1. Questo robot, infatti, è in grado sia di aspirare sia di lavare, ma lo fa in un’unica passata, permettendo di risparmiare tempo ed energia. Inoltre, è dotato di un panno per lavaggio totalmente retraibile che si solleva in presenza di tappeti e moquette, evitando di bagnarli (i tappeti vengono solo aspirati). Il sistema operativo iRobot OS 5.0 – che guida i robot Roomba – è sempre più intelligente. Clean Zone, funzione per stabilire le zone dove pulire, riconosce ora più oggetti nella casa (dall’albero di Natale alla lavatrice) e rende la pulizia di Combo J7 più puntuale e personalizzabile. Inoltre, è adesso possibile cambiare programma anche durante la pulizia, escludendo un locale: basta selezionare Skip dall’app iRobot Home o utilizzare Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Il modello Combo j7+ ha, in più, il sistema di svuotamento automatico. Roomba Combo J7 è disponibile a 799 euro, il modello Combo j7+ a 999 euro.

Link per acquistare (Combo j7+): https://bit.ly/3uEATru

Link per acquistare (Combo j7): https://bit.ly/3Pd2hWR

Casa dall’acustica perfetta

Sonos Ray e Sub Mini: soundbar + subwoofer

Piccola e leggera, la soundbar Sonos Ray offre audio da cinema, dialoghi nitidi ed è facile da configurare. Compatibile con tutti i Tv, permette di utilizzare il telecomando per controllare l’audio. Si può inserire dentro il mobile della Tv o montarla a parete. E quando il televisore è spento, è possibile riprodurre la musica, i podcast, la radio e gli audiolibri tramite Wi-Fi usando l’app Sonos o Apple AirPlay 2. È inoltre possibile amplificare l’esperienza d’intrattenimento abbinando Sub Mini a Ray, un doppio subwoofer daotato di acustica premium e di dimensioni ridotte. Il prezzo del bundle è di 758 euro.

Link per acquistare (Ray + Sub Mini): https://bit.ly/3iSoEVt

Soundbar Sonos Beam (Gen 2)

Una soundbar ad alta precisione con controllo vocale e Dolby Atmos. E con Night Sound è possibile guardare la Tv anche di notte godendo dei bassi senza disturbare i vicini. Anche in questo caso, a Tv spenta, è possibile ascoltare i propri servizi audio preferiti. Prezzo: 499 euro.

Link per acquistare: https://bit.ly/3iLIMIN

Fotografia

Mondo Nikon: il bundle imperdibile per il fotografo

Un bundle irrinunciabile per gli amanti della fotografia, che include la fotocamera mirrorless Z50 più due obiettivi zoom con messa a fuoco rapida e riduzione delle vibrazioni. L’obiettivo NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR è in grado di immortalare un ampio ventaglio di immagini, dalle vedute grandangolari ai ritratti. Quando retratto è estremamente sottile. L’obiettivo NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR consente di scattare dalle vedute normali a quelle con teleobiettivo. Inoltre, può essere retratto per una maggiore portabilità. Il prezzo del kit è di 1.460 euro.



Link per acquistare: https://bit.ly/3VL3wPD

Polaroid Lab: l’istantanea passa dallo smartphone alla carta

Trasformare un ricordo digitale in una foto, facendolo diventare un’esperienza da toccare con mano. Grazie a Polaroid Lab, dopo aver scaricato l’apposita app, basterà appoggiare lo schermo del proprio smartphone che visualizza una foto appena scattata per poterla stampare e distribuire ai propri amici.

Link per acquistare: https://bit.ly/3FBkGsb