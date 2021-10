Speranze per il Pixel 6 in Italia? La confezione rivela una possibilità

Manca pochissimo alla presentazione ufficiale di Google Pixel 6. Purtroppo per gli appassionati, non ci sono alcune notizie su una possibile commercializzazione in Italia del device. Ma un dettaglio trapelato sulla rete potrebbe quantomeno aprire una speranza per il futuro.

Su Internet hanno cominciato a circolare le prime immagini della confezione del Pixel 6, sulla quale sono ben visibili le informazioni sui contenuti scritte in diverse lingue. Fra cui, a sorpresa, anche l’italiano.

Questo non significa che il Pixel 6 arriverà immediatamente da noi; peraltro, la dicitura è riportata anche in spagnolo, e la Spagna è proprio un altro paese in cui non è previsto il suo lancio. C’è però la possibilità che la lingua italiana sia stata inclusa come previsione di un ipotetico lancio futuro. Nessuna certezza quindi, ma anche nessuna smentita.

Bisogna segnalare che anche la confezione del Pixel 4a riportava scritte in italiano, e il suddetto telefono non è mai stato rilasciato nel nostro mercato. Ciò non vuol dire che questo accadrà anche per il nuovo Pixel, ma è sicuramente qualcosa da tenere a mente. Vedremo se la conferenza di oggi di Google ci darà qualche informazione in più.