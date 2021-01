Sport e media – Euro 2021, chi saranno i broadcaster ufficiali degli Europei?

L’estate 2021 sarà la stagione dei grandi eventi sportivi. Tutti i fari saranno puntati sulla XXXII edizione dei Giochi Olimpici che quest’anno si svolgeranno a Tokyo, in Giappone, dal 23 luglio all’8 agosto. Ma c’è un altro evento che calamiterà l’attenzione di tutti gli appassionati dello sport del mondo: stiamo parlando dei Campionati europei di calcio (dall’11 giugno all’11 luglio) che quest’anno verranno disputati in dodici diverse città in giro per l’Europa.

Ventiquattro le squadre qualificate alla fase finale che comincerà proprio in Italia allo stadio Olimpico di Roma, con il match che vedrà protagonisti in campo gli Azzurri contro la Turchia.

Le altre sedi di gara saranno Baku in Azerbaijan, San Pietroburgo in Russia, Copenhagen in Danimarca, Amsterdam nei Paesi Bassi, Bucarest in Romania, Glasgow in Scozia,

Bilbao in Spagna, Dublino in Irlanda, Monaco di Baviera in Germania, Budapest in Ungheria e Londra in Inghilterra; quest’ultima (al Wembley Stadium) ospiterà anche le partite delle semifinali e della finalissima dell’11 luglio 2021.

L’Italia tra le favorite.

Quello che si svolgerà questa estate sarà un appuntamento di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista sportivo, in particolare per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, chiamato in sella alla panchina più ambita dopo la sciagurata conclusione dell’avventura di Gian Piero Ventura (finita con la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2018) ed oggi tra gli allenatori favoriti a vincere il torneo continentale secondo i migliori esperti di pronostici e scommesse. La Nazionale azzurra, dopo aver vinto tutte le dieci gare del turno di qualificazione, è stata inserita nel girone con Turchia, Svizzera e Galles.

Dove vedere le partite dell’Italia a Euro 2021?

Nell’ultima edizione dell’Europeo (in Francia nel 2016), solamente le tre gare dei gironi della Nazionale allora allenata da Antonio Conte riscossero un enorme successo di pubblico in tv (oltre 50 milioni di spettatori sommando le trasmissioni della Rai e Sky), per non parlare dell’ottavo di finale giocato e vinto 2-0 contro la Spagna (oltre 18 milioni complessivi) e dello sfortunato quarto di finale contro la Germania (20 milioni di spettatori) che vide l’esclusione degli Azzurri dal torneo dopo una sciagurata serie di calci di rigore.

Le dieci gare di qualificazione a Euro 2021 sono state seguite in media da 6,2 milioni di spettatori a partita, pari al 29% di share (con punte del 32%); le prospettive per i prossimi impegni di Ciro Immobile e compagni sono quelle di stracciare ogni record di ascolto mai stabilito per un match della Nazionale.

Ma chi trasmetterà le partite dell’Italia? Quali gli altri broadcaster che si sono assicurati dall’UEFA i diritti delle 51 partite previste dal torneo negli altri paesi?

L’emittente Sky si è assicurata (come accaduto già nel 2016) per l’Italia la copertura totale della competizione, con l’esclusiva di 24 match che verranno trasmessi sui vari canali dedicati del pacchetto Sky Sport. La Rai, invece, trasmetterà le migliori 27 partite in chiaro, oltre a fornire gli highlights di tutte le altre gare.

Nel Regno Unito, invece, saranno la BBC e la ITV a trasmettere in chiaro tutte le partite del torneo grazie all’accordo stipulato già prima dell’edizione francese del 2016 dell’Europeo. In Spagna sarà Mediaset España (emittente che fa capo alla holding italiana del gruppo Mediaset) a trasmettere in chiaro tutte le gare, così come già avvenuto in occasione della Coppa del Mondo del 2010, del 2014, del 2018 e in occasione deli Europei del 2012 e del 2016.



In Germania saranno le reti pubbliche ARD e ZDF a mostrare in tv le gare del campionato mentre in Francia sono tre le piattaforme che si sono assicurate i diritti televisivi delle partite dell’Europeo: la pay-tv (con base in Qatar) BeIN (che avrà l’esclusiva sulla diretta integrale di 28 match) e le emittenti pubbliche TF1 e M6, che si sono divise i diritti già nel 2016. Non resta che attendere la fine delle competizioni nazionali per club e le partite delle varie coppe per assistere ad un Europeo che si preannuncia più prestigioso che mai.

