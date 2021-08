Spotify sta testando un nuovo tipo di abbonamento da 1 dollaro al mese

Come trasformare gli utenti non abbonati ad utenti abbonati e fedeli? Questa è la domanda che si pongono tutti i servizi più diffusi. Dopo YouTube, che lancia il suo abbonamento YouTube Premium Lite a un prezzo basso per fare a meno della pubblicità, Spotify sta provando un nuovo servizio a pagamento… a meno di 1 misero dollaro al mese.

Visto che il suo numero di abbonati a 9,99 euro al mese o qualsiasi altro servizio a pagamento fatica a crescere, Spotify prova a flirtare con la maggior parte dei suoi utenti proponendo loro un’offerta “quasi gratis”, ma con qualche concessione d’uso.

Spotify Plus: ecco come funziona

Secondo The Verge, l’azienda svedese starebbe attualmente testando un pacchetto a 0,99 dollari (meno di un euro) che non permette di skippare le pubblicità, ma che d’altro può concedere di far avanzare le canzoni altrettante volte durante l’ascolto con la possibilità di selezionare brani specifici da un album o da una playlist.

Chiamato Spotify Plus, l’abbonamento è attualmente in fase di test con alcuni utenti del servizio di streaming musicale. Si tratta in definitiva di un mix tra le opzioni a pagamento (salta canzone, selezione dei titoli…) e gratuite (pubblicità presente) che potrebbe piacere a chi non vuole spendere di più.

Questi nuovi abbonati continuerebbero così a finanziare almeno la pubblicità in cambio di un po’ più di flessibilità nell’uso. Per molto tempo, i servizi di streaming audio hanno preso in considerazione l’idea di proporre offerte in cui la pubblicità sarebbe ancora parte di una fonte di finanziamento per un abbonamento a un prezzo ridicolo. Finora però non è mai andata bene.