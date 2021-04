Spotify aggiunge “Hey Spotify” per la ricerca vocale a mani libere

Il gigante dello streaming musicale Spotify ha lanciato la sua hotword “Hey Spotify” per controllare l’app a mani libere. L’azienda sta inviando notifiche ai propri utenti su come abilitare e utilizzare la nuova funzionalità per i comandi vocali.

Come riportato da GSMArena, toccando la notifica viene chiesto di attivare la funzionalità “Hey Spotify”. Ovviamente, coloro che hanno perso la notifica possono comunque attivare manualmente la funzione navigando nelle impostazioni vocali dell’app. Una volta attivato, si può pronunciare il comando per riattivare la funzionalità di ricerca vocale di Spotify. La funzione è attiva solo quando l’app è aperta e lo schermo è acceso.



L’azienda afferma che, accettando di utilizzare la funzione, si permette di conservare registrazioni e trascrizioni delle ricerche. L’app avvia la registrazione solo dopo aver sentito la parola sveglia o quando si preme l’icona del microfono.

Tuttavia, il fatto che sia necessario tenere l’app aperta in primo piano e che anche lo schermo sia acceso significa rendere il tutto decisamente meno utile…. L’opzione migliore rimane sempre quella di utilizzare l’assistente vocale integrato del telefono (“Hey Google” su Android e “Hey Siri” su iOS) per riprodurre un brano, un album o un artista specifico su Spotify tramite i comandi vocali.