Spotify aumenta i prezzi dell’abbonamento, anche in Italia

La maggior parte dei servizi di streaming sta aumentando i propri prezzi di recente: dopo Netflix, anche Spotify non fa eccezione. In tutto il mondo, infatti, il servizio sta per diventare più costoso.

Per Spotify Premium Singolo il prezzo salirà da 9,99 euro a 10,99 euro al mese. Duo, invece, passerà da 12,99 a 14,99 euro. Anche le offerte Student e Family cambieranno: la prima da 4,99 a 5,99, mentre la seconda da 15,99 a 17,99.

Il motivo di questo cambiamento è presto spiegato. Spotify è decisa a continuare a innovare nella propria offerta, per fornire valore sia agli utenti che agli artisti. Un aumento di prezzo può rendere la piattaforma più competitiva nell’attuale scenario di mercato.

Nonostante questo, alcune funzioni promesse dall’azienda in passato non si sono ancora materializzate. Un esempio è Spotify Hi-Fi, piano di streaming lossless annunciato ormai da più di due anni, di cui non si hanno ancora notizie. Sarà che il servizio si sta preparando al suo lancio? Sarà, ma noi non ne sappiamo niente.

La nuova tariffa di abbonamento sarà applicata automaticamente agli utenti in occasione del rinnovamento. Pertanto se desiderate continuare a usufruire del servizio non dovrete fare nulla: allo stesso tempo tenetelo a mente per evitare sgradite sorprese.