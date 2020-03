Spotify: nuovo aggiornamento per personalizzare i profili utenti

Nuovo aggiornamento per Spotify. La popolare piattaforma di musica in streaming si aggiorna diventando più “umana” e permettendo ora di aggiungere un’immagine personalizzata alla pagina profilo e di modificare il nome visualizzato. La notizia arriva da un recente annuncio pubblicato dalla società con le istruzioni per l’utilizzo.

Non solo, Spotify sta creando profili condivisibili che mostrano anche l’attività di ascolto determinandone i gusti. Proprio come un social network della musica.

Come modificare il profilo Spotify:

La modifica di un profilo Spotify per aggiungere un nome e un’immagine personalizzate è molto semplice. Esistono due modi per farlo, tramite l’interfaccia utente del desktop o su Android e iOS. Allo stesso modo, i profili possono ora essere condivisi su qualsiasi piattaforma. L’unico prerequisito ovviamente è l’installazione dell’ultima versione dell’app.

Sui telefoni Android o iOS, gli utenti devono iniziare aprendo l’app sulla homepage. Nella parte in alto a destra dell’interfaccia utente, invece, c’è un’icona a forma di ingranaggio che gli utenti devono toccare. Da lì, Spotify include un pulsante “Modifica profilo” proprio sotto l’immagine e il nome del profilo.

Su “Modifica profilo” troveremo la guida alla selezione dell’immagine a livello di sistema di Android o iOS. Ciò include la possibilità di scattare una foto completamente nuova mentre toccando il nome utente si aprirà la tastiera. Dopo, cliccare su “Salva” nella parte in alto a destra dell’interfaccia utente per mantenere le modifiche in atto.

Sulla piattaforma desktop, è necessario fare clic sul loro nome utente nella parte in alto a destra dell’interfaccia. Passando il mouse sull’immagine del profilo si può visualizzare un’opzione per “Modificare” l’immagine.

Le immagini del profilo devono avere dimensioni inferiori a 4 MB su desktop e Android. Gli utenti iOS, invece, possono caricare qualsiasi immagine inferiore a 10 MB. Inutile dire che le immagini protette da copyright non possono essere utilizzate per i profili.

Come condividere il profilo Spotify:

Per condividere i profili, gli utenti da smartphone devono accedere alla pagina del loro profilo come indicato. Quindi, devono cliccare sul menu a tre punti nella parte in alto a destra dell’interfaccia utente e cliccare su “Condividi”.