Spusu proroga la promozione con Riserva Dati

Spusu ha deciso di prorogare la validità delle tariffe acquistabili fino al 31 marzo manenendo la possibilità per i clienti di ricevere la riserva dati già piena.

Riserva dati è stata, fin dal lancio di Spusu, un marchio di fabbrica dell’operatore mobile virtuale: si tratta di una sorta di salvadanaio nel quale possono essere riposti gli SMS ed i GB compresi nel proprio piano tariffario che non vengono utilizzati così da essere impiegati e consumati nei momenti di maggiore necessità.



Fra le diverse tariffe di Spusu a disposizione dei clienti, che possono essere consultate al sito ufficiale della compagnia telefonica, troviamo spusu 50 che, , con 5,98 euro al mese, offre 50 GB, 2.000 minuti, 500 SMS e 100 GB di riserva.

L’operatore promette di non rimodulare i piani sottoscritti dagli utenti (il cambio tariffa da parte del consumatore è inoltre sempre gratuito) e consente ai clienti di utilizzare i minuti inclusi nella tariffa per chiamare

non solo numeri nazionali, ma anche numeri fissi e mobili all’interno dell’Unione Europea.

Inoltre, vanta un servizio clienti interamente italiano che può essere contattato via telefono, tramite e-mail e pure tramite chat WhatsApp dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.