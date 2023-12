Apple: stop immediato alle vendite di Watch Series 9 e Watch Ultra 2

Apple dovrà ritirare con decorrenza immediata gli smartwatch Watch Series 9 e Watch Ultra 2 dai negozi degli Stati Uniti a seguito di una controversia sui brevetti con Masimo, una health tech company con sede in California e produttrice di dispositivi di monitoraggio. E quanto riposta l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

L’azienda di Cupertino aveva richiesto che il divieto fosse sospeso in attesa della presentazione del ricorso contro la decisione. Tuttavia, l’ITC (International Trade Commission) ha respinto la mozione, intimando a Apple il ritiro gli orologi dal suo negozio online entro la serata di oggi, 21 dicembre, e dagli Apple Store di tutti gli Stati Uniti entro la fine di questa settimana, al massimo entro la data del 24 dicembre.



Secondo la disputa in atto sui brevetti Apple utilizzerebbe la tecnologia di Masimo per il sensore SpO2 degli smartwatch Watch Series 9 e Watch Ultra 2. Due le cause depositate sulla questione, una presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti e l’altra presso l’ITC. Fino a quando non ci sarà una soluzione defiitiva, a Apple sarà vietato vendere i dispositivi indossabili oggetto della controversia.



Gli utenti che hanno già acquistato gli smartwatch potranno continuare a utilizzarli e il divieto – per ora – non tocca alcun altro prodotto wearable di Apple. Agli utenti che avevano pensato a un regalo di Natale non rimarrà che rivolgersi a una delle catene che ancora vendono i prodotti, come BestBuy o Amazon. Tuttavia, la disponibilità di Watch Series 9 e Watch Ultra 2 sarà ad esaurimento scorte, poiché Apple non potrà più rifornire i suoi partner oltre la scadenza del 24 dicembre.