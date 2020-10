Storie di poker da raccontare ai vostri avversari online!

Il poker professionale è un’attività seria. Arrivare a possedere uno stato d’animo quasi zen che permetta di sapere se calare o meno le nostre carte richiede concentrazione, disciplina e stoicismo. Tuttavia, anche nella foga della battaglia, quando piovono scommesse, bluff e fiches, c’è sempre spazio per una o due battute. Infatti, nel corso degli anni, il poker ha prodotto alcuni momenti assai comici che susciteranno per sempre un sorriso tra coloro che si siedono al tavolo, sia esso fisico oppure no, come accade nei Voglia Di Vincere casinò online.



Naturalmente, nel poker c’è sempre stata una sottocultura della comicità: che si trattasse di un racconto alto, di una mano andata male o di una battuta veloce, i migliori giocatori hanno spesso trovato il tempo per divertirsi. Il registro comico, infatti, può essere un modo utile per disarmare gli avversari e metterli a loro agio prima di sferrare un attacco. È senz’altro semplice trovare battute inerenti a questo gioco online, perlopiù squallide, che possano sollevare le sorti di una mano un po’ mesta.

Ma potreste aver bisogno di qualcosa di più di una battuta sciocca per distrarre i vostri avversari e vincere una mano. Certo, le battute possono essere un ottimo modo per creare un’immagine gioviale e far sorridere tutto il tavolo. Da lì,però, si potrebbe iniziare a raccontare alcune delle storie più divertenti del poker.

Quindi, senza ulteriori indugi, sedetevi, rilassatevi e divertitevi un po’ con due storie riguardo al gioco online che vi faranno passare qualche momento di puro spasso!



RICORDATI DI STACCARE LO STREAMING VIDEO!

Qualche anno fa, un celebre giocatore di poker online, Casey “bigdog” Jarzabek, è stato protagonista di una figuraccia davvero molto spassosa: questo abile professionista, durante una sessione di poker registrata su Twitch, ha salutato tutti i suoi compagni per allontanarsi dal tavolo virtuale, ma si è placidamente scordato di chiudere lo streaming. In questo modo, tutti i concorrenti hanno potuto vedere che, terminata la sessione di poker, il ragazzo stava per prepararsi a…beh, un altri tipo di sessione, aprendo dei siti vietati ai minori. Di certo è stato un momento davvero divertente, ma anche per lui che, dopo essere stato bonariamente preso in giro da moltissimi utenti, ha saggiamente deciso di buttarla sul ridere!





GIOCARE ALLE SLOT MENTRE SI LAVORA…

Durante una conference call al lavoro, una donna senza nome del Garden State (negli Stati Uniti) ha vinto un enorme jackpot alle slot online da 288.000 dollari. La nostizia è stata riportata da un comunicato stampa del casinò online, quello in cui si pubblicizzava l’incredibile vincita. Playsugarhouse.com ha detto che il giocatore d’azzardo, che vive a Sewell Township, fuori Filadelfia, stava giocando su un dispositivo mobile (probabilmente un cellulare) mentre faceva multitasking sul lavoro. La giocatrice ha detto in una chatbox sulla piattaforma che “ha quasi urlato a squarciagola” durante la conference call, dopo aver vinto il jackpot a sei cifre.

A volte, il multitasking è veramente molto fruttuoso, non c’è che dire!



Ecco due piccole storie da utilizzare per rompere il ghiaccio durante uno dei vostri prossimi incontri. Buona fortuna!