StorySign: Huawei rende disponibili 2 nuove storie per i bambini sordi

Huawei ha annunciato ufficialmente la disponibilità di due nuovi libri per StorySign, l’app annunciata lo scorso dicembre 2018 che permette ai bambini sordi di godere delle storie attraverso la lingua dei segni.

Questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata: l’app, infatti, traduce i libri cartacei in tempo reale per consentire di apprendere la lettura. I due nuovi libri sono: “Questo (non) è un leone” e “Il tuo amico Spotty”. Disponibili a breve anche “Che sorpresa, Spotty!” e “Buon compleanno!”.

Sono 11 le lingue dei segni supportate da StorySign, che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store o da Huawei AppGallery dalla versione 6.0 in poi di Android anche se le prestazioni migliori si ottengono con gli smartphone del produttore cinese grazie alla potenza della NPU (Neural Processing Unit) integrata nei processori Kirin 970/980.

Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia ha dichiarato: “In Huawei, mettiamo sempre le persone al primo posto e siamo sempre alla ricerca di nuovi utilizzi della nostra tecnologia per rendere il mondo un posto migliore. Ci impegneremo per fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di godersi il momento della storia della buonanotte e continueremo a lavorare con i nostri partner per continuare ad ampliare la biblioteca di StorySign e supportare i bambini non udenti quando si approcciano alla lettura”.