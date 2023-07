Sul Galaxy S23 Ultra non funziona più la registrazione 8K con bitrate elevato

Di solito gli aggiornamenti di sistema aggiungono funzionalità, invece che toglierle, ma questa volta Samsung ha voluto distinguersi. Infatti alcuni utenti hanno notato che, dall’aggiornamento di giugno, la registrazione di video 8K utilizzando la modalità di bitrate elevato non è più disponibile.

L’opzione in realtà non è stata disattivata completamente, infatti nel menu della fotocamera è ancora presente. Il comando, tuttavia, risulta non selezionabile, e Samsung non ha fornito alcuna spiegazione.

Secondo alcuni, l’opzione di alta bitrate è stata disabilitata a causa di problemi di stabilità. Gli utenti hanno riferito infatti che la registrazione in 8K a volte causava problemi di interruzione e i video andavano a scatti. Probabilmente è per questo che la funzione è stata disabilitata in attesa di una soluzione. La registrazione 8K, bisogna sottolinearlo, è ancora disponibile, ma a qualità inferiore.