iPhone 15 Pro: scocca di alluminio e display innovativo

La serie iPhone 15 arriverà con alcuni cambiamenti interessanti. In previsione del lancio di settembre, il famoso leaker Mark Gurman ha svelato alcune informazioni completamente nuove.

Gli iPhone 15 Pro e Pro Max utilizzeranno una nuova tecnologia LIPO. Cosa significa? In parole povere, farà si che le cornici intorno al display si ridurranno a soli 1,5 mm, rispetto ai 2,2 mm di iPhone 14 Pro. Il display LIPO è già stato utilizzato nell’Apple Watch Series 7 e si prevede che Apple lo introdurrà anche nella prossima generazione di dispositivi iPad Pro. Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard supporteranno Dynamic Island in seguito ad aggiornamenti, ma i display ProMotion da 120 Hz rimarranno esclusivi dei telefoni Pro.

La seconda novità prevista per iPhone 15 Pro è il passaggio a una struttura in titanio, che sarà più resistente e leggera rispetto all’attuale acciaio inossidabile utilizzato fin dai tempi dell’iPhone X. Lo smartphone avrà inoltre fotocamere aggiornate, con un obiettivo periscopio effettivo riservato esclusivamente all’iPhone 15 Pro Max, che offrirà uno zoom ottico 6x. I modelli Pro avranno anche il chipset Apple A17 fabbricato con il nodo TSMC a 3 nm e un design posteriore leggermente rivisto con bordi più morbidi. Gli iPhone 15 e 15 Plus useranno ancora il SoC A16 dell’anno scorso.

Gurman ritiene anche che la serie iPhone 15 adotterà il nuovo design della scocca dell’iPhone 14, rendendo tutti i futuri telefoni Apple più facili da riparare. Anche la porta USB-C sarà presente in tutta la generazione iPhone 15.