Google Pixel Watch 2: un’evoluzione di stile e personalizzazione

Dopo il lancio del primo modello lo scorso anno, Google si prepara a rivelare il suo secondo smartwatch, il Google Pixel Watch 2, in arrivo quest’autunno. Immagini pubblicate dal sito Android Authority questo fine settimana lasciano pochi dubbi sulla sua esistenza e svelano dettagli interessanti sul suo design.

I futuri quadranti del Pixel Watch 2

Il sito specializzato ha condiviso un articolo con numerose immagini dei quadranti che saranno offerti con il nuovo orologio connesso di Google. Tra questi, spiccano il quadrante “Accessibile” con visualizzazione dell’ora digitale, “Arco” con display analogico, “Bold Digital” con numeri in grassetto e “Analog Bold” con numeri 12, 3, 6 e 9 in grassetto.

Personalizzazione e dinamicità

Ogni quadrante sarà altamente personalizzabile, permettendo agli utenti di aggiungere complicazioni per il livello della batteria, allarmi o ora dell’alba. Inoltre, i colori dei quadranti potranno essere modificati attraverso la funzione del tema dinamico di Android, importata in Wear OS 4. Questi colori si integreranno nei menu dell’orologio, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente.

Potenziale miglioramento del Pixel Watch 2

Sebbene le fughe di notizie sul Pixel Watch 2 siano state limitate, si presume che l’orologio avrà un processore più potente ed efficiente, lo Snapdragon W5+ Gen 1, un involucro in alluminio più leggero e funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. Non è ancora chiaro se Google manterrà le stesse dimensioni compatte o introdurrà miglioramenti alla batteria.

L’attesa e la presentazione ufficiale

Ulteriori dettagli sul Google Pixel Watch 2 verranno svelati durante la presentazione ufficiale, prevista all’inizio di ottobre, in concomitanza con la presentazione dei futuri smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Tuttavia, l’avanzamento dei quadranti suggerisce che l’annuncio potrebbe arrivare prima del previsto.