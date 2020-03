Suole di scarpe e coronavirus: verità o fake news?

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di suole di scarpe, nuove alleate del contagio, quindi nostre ulteriori minacce. Sembra una barzelletta, una bufala, una fake news da manuale. Ma nello stato di emergenza in cui siamo e nell’ancora parziale conoscenza che abbiamo di questo dannato Covid-19 il dubbio sale, con preoccupazione annessa. Cerchiamo allora di far chiarezza su uno dei temi del momento.

Panico da suole di scarpe infette

A scatenare le ultime paure sul coronavirus è stato un audio che nel weekend è rimbalzato nelle chat in cui “un amico medico di Milano” consigliava di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa e lasciarle fuori dalla porta una volta rientrati”. Perché? “Il virus rimarrebbe vivo nove ore sull’asfalto e quindi resterebbe anche sulle suole“. Da qui la raccomandazione a “lasciarle fuori dal proprio appartamento”. Insomma, tra i mille timori che già circolavano in queste settimane, pare aggiungersene uno nuovo al giorno. Il fatto è che tra social e chat, il passaparola è stato talmente veloce e capillare da innescare un dibattito tra medici ed esperti.

Cosa dicono gli esperti

Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, l’audio è l’ennesima fake news. “E’ vero che il virus può sopravvive qualche giorno, ma con una carica virale in quel caso irrisoria“. Sulla questione delle suole di scarpe è intervenuto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità. Per Silvio Brusaferro i virus sopravvivono sulle superfici “laddove non vengano esposti a disinfezione”. Ma c’è superficie e superficie. Gli esperti affermano che il virus sia in grado di mantenere una carica infettiva notevole per un giorno su carta e cartone, due giorni sulla plastica e quasi tre giorni sull’acciaio. Superfici, queste ultime due, facili e opportune da pulire o disinfettare per sicurezza con qualsiasi detergente igienizzante. Ma le suole di scarpe non rientrano nelle categorie pericolose.

La prudenza non è mai troppa

Insomma, possiamo tornare a vedere le suole di scarpe come suole di scarpe. Magari sporche, ma non minacciose. E archiviare l’audio sul tema nella categoria bufale di pessimo gusto, fake news di basso profilo. In ogni caso, lasciare le scarpe fuori dalle mure domestiche, sullo zerbino o sul balcone, non è stato sconsigliato, e non costa farlo. Un’attenzione in più, che di questi tempi non guasta.