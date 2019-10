Surface Pro 7 ufficiale: cosa cambia dal precedente modello

Microsoft ha ufficialmente svelato il modello Surface Pro di nuova generazione e, come previsto, si tratta di un piccolo aggiornamento piuttosto che di una vera e propria rivoluzione.

Microsoft Surface Pro 7 viene fornito con lo stesso display a risoluzione di 2736×1824 pixel in formato 3:2 con cornici attorno allo schermo invariate. A cambiare, è l’hardware all’interno poiché Surface Pro 7 è dotato di soluzioni Intel Core di decima generazione: i processori Ice Lake da 10 nm in grado di rendere il nuovo modello Surface Pro il più potente fino ad oggi. Varie le combinazioni con con un massimo di 1 TB di memoria e 16 GB di RAM.

Un’altra novità di Surface Pro 7 è una porta USB di tipo C che sostituisce il connettore DisplayPort della vecchia scuola, anche se ciò che è importante sapere è che continua ad essere una porta di tipo A USB. Infine, non manca Surface Connect, così come una scheda microSD.

Prezzo e uscita

Il nuovo Surface Pro 7 sarà disponibile a partire da 749$ con spedizioni a partire dal 22 ottobre negli USA. Nessuna informazione per l’Italia è stata rilasciata.