Surriscaldamento anomalo di Google Pixel, gli utenti non trovano soluzioni

Negli ultimi giorni diversi utenti possessori di Pixel 6 e 7 stanno segnalando problemi di surriscaldamento anomalo del proprio cellulare. Si tratta in effetti di un grosso inconveniente, perché la batteria si scarica velocemente non appena si accede all’app di Google, chiaramente una delle più usate in assoluto.

Neanche la risoluzione del problema sembra essere particolarmente chiara. Questo pare essere nato dopo un aggiornamento rilasciato il 12 maggio, e alcuni utenti sono riusciti a sistemare il tutto tornando a una versione precedente.

Eppure, stranamente, non è così per tutti, e in molti anche tornando indietro di parecchie versioni continuano a subire il surriscaldamento del proprio Pixel, seppure in maniera minore. Addirittura un utente ha ripristinato lo smartphone alle impostazioni di fabbrica, e nulla è accaduto.

L’ipotesi più probabile, dunque, è che sia successo qualcosa sul lato server di Google che causa questo problema. Il tutto è aggravato dal fatto che la compagnia ha risposto in maniera molto vaga ai reclami degli utenti, non offrendo alcuna spiegazione soddisfacente. Per il momento per minimizzare i danni vi consigliamo di non aggiornare il vostro Pixel per minimizzare il surriscaldamento, ma per risolvere veramente la questione sembra che bisognerà aspettare una mossa di Google.