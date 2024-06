Suunto Ocean è l’orologio sportivo che è anche un fantastico computer subacqueo

Negli ultimi anni, gli orologi sportivi hanno ridotto il divario con gli orologi connessi tradizionali. Lo stesso trend è visibile nei computer subacquei di produttori come Garmin, che offrono modelli ispirati ai loro orologi di fascia alta. Apple, dal canto suo, ha introdotto funzioni di computer subacqueo tramite un’applicazione aggiuntiva sui suoi modelli Ultra.

Un computer subacqueo

Il produttore finlandese Suunto adotta un approccio simile. Martedì scorso, l’azienda ha presentato il nuovo Suunto Ocean, un orologio sportivo che integra funzioni specifiche per le immersioni subacquee, oltre a quelle tradizionali.

Il Suunto Ocean è capace di immergersi fino a 60 metri. Offre numerose funzionalità per le immersioni, come la gestione di diverse modalità di immersione, la visualizzazione della profondità, la gestione delle soste di decompressione e l’indicazione del livello d’aria rimanente nelle bombole tramite il sensore di pressione wireless Suunto Tank Pod. Inoltre, beneficia dell’algoritmo di decompressione Bühlmann 16 GF.

Compatibile con 95 tipi di attività

Oltre alle funzionalità specifiche per le immersioni, Suunto Ocean include molte delle caratteristiche di un classico orologio sportivo GPS come il Suunto Race. Ha un display Amoled da 1,43 pollici e una corona rotante laterale, utile sott’acqua quando il touch screen non è efficace. L’orologio include il tracciamento GPS, un barometro per misurare l’altitudine, un cardiofrequenzimetro ottico e una mappatura offline per escursioni o trail running. In totale, sono disponibili 95 modalità sportive integrate.

Autonomia e prezzo del Suunto Ocean

L’autonomia del Suunto Ocean è notevole: 40 ore in modalità immersione, 50 ore in modalità GPS classica e fino a 26 giorni nell’uso quotidiano.

Il Suunto Ocean è disponibile in Italia a questo link al prezzo di 799 euro per l’orologio da solo, oppure a 1049 euro in kit con il Suunto Tank Pod, che misura l’aria rimanente nelle bombole