Svelati design e data di presentazione di Xiaomi Civi 3

Da Xiaomi arriva la conferma della data della presentazione del nuovo smartphone di fascia media Civi 3. Che da noi sarà probabilmente noto come Xiaomi 14 Lite. Assieme a questo è stato anche ufficializzato il design, confermando tutta una serie di indiscrezioni.

Xiaomi Civi 3 sarà presentato in Cina il 25 maggio alle 14.00 del fuso orario locale. Le caratteristiche dello smartphone ufficialmente rivelate non sono molte: si ha la fotocamera da 50 Megapixel con stabilizzazione OIS e la scocca a doppia colorazione. Per fortuna ci sono le indiscrezioni che ci rivelano molto di più.

Lo smartphone infatti avrà un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz. Il chip dovrebbe essere un Dimensity 8200, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. La batteria, infine, dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida di 67W.

Il Civi 3 (o 14 Lite, che dir si voglia) arriverà in quattro colorazioni: Rose Purple, Coconut Grey, Mine Green e Adventure Gold. Per informazioni attendibili sul prezzo si dovrà aspettare ancora qualche giorno.