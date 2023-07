Svelati i prezzi europei per la serie Galaxy Tab S9

Ormai mancano poco più di due settimane all’evento di Samsung Unpacked, e le voci continuano a susseguirsi senza sosta. A essere in primo piano negli ultimi rumor è un argomento particolarmente interessante per noi italiani: si tratta dei prezzi europei della nuova serie Galaxy Tab S9.

Ovviamente leak del genere sono sempre da prendere con le pinze: tuttavia la fonte sembra essere abbastanza certa. I dati infatti sono stati ottenuti da un database destinato ai rivenditori, in modo che questi si possano preparare dal punto di vista dei prezzi. Ecco quindi quanto costeranno tutti i nuovi modelli della serie di tablet:

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi) da 11 pollici e 8/128GB – €930

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi) da 11 pollici e 12/256GB – €1050

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi) da 12,4 pollici e 12/256GB – €1150

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi) da 14,6 pollici e 12/256GB – €1370

Come si può vedere, i prezzi sono decisamente più alti rispetto alle versioni precedenti. Il modello base di Galaxy Tab S28, per esempio, costava €750, mentre quello più costoso era di €1150. Si tratta quindi di un aumento di prezzo di circa €200. Ne varrà la pena? Vedremo. Ricordiamo che i prezzi potranno variare leggermente nelle diverse regioni a seconda dei costi, ma è molto probabile che non si discosteranno di molto da questi.