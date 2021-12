Svelato il design del Galaxy S22 Ultra, ibrido fra la serie S e la serie Note

Samsung Galaxy S22 Ultra sta per arrivare. Un noto leaker ha mostrato delle immagini dal vivo del nuovo smartphone, che sembrano confermare alcuni dei dettagli di cui si mormorava in precedenza.





Questo dispositivo, infatti, arriverà con un taglio di spazio di archiviazione pari a ben 1 TB. Si tratta di un numero molto superiore sia rispetto allo Z Fold 3, che ha un massimo di 512 GB, che del Galaxy S21 Ultra, che ne ha 256.

Le fotocamere del Galaxy S22 Ultra non sono contenute in un modulo, e dovrebbero essere in grado di registrare video in 8K, almeno per quanto riguarda le lenti posteriori. Quelle anteriori, invece, si fermeranno a registrazioni in 4K.

Ricordiamo inoltre che il nuovo smartphone disporrà di uno slot dedicato per la S Pen, dimostrandosi un perfetto ibrido della serie S e della serie Note, di cui peraltro ricorda il design.