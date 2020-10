Surface Pro X (2020) è ufficiale con processore Microsoft SQ2

E’ arrivato Surface Pro X 2020. Microsoft ha apportato alcuni miglioramenti per il suo tablet di punta progettato con architettura ARM ma ha deciso di non stravolgere un prodotto che dalla sua era già competitivo.

Surface Pro X 2020 rimane il tablet più sottile del marchio e si affida ancora al suo schermo PixelSense da 13 pollici con bordi assottigliati al massimo e con la stessa fotocamera HD da 5 Megapixel e video in 1080p da sfruttare anche attraverso la tecnologia Windows Hello per uno sblocco sicuro. Troviamo poi due altoparlanti stereo e due microfoni di qualità da studio per un suono più nitido e coinvolgente adatto alle videochiamate. Sul retro, la fotocamera da 10 Megapixel riprende video 4K.













Ci sono ancora due porte USB-C, una porta di ricarica Surface Connect, uno slot per una scheda nano SIM (+ eSIM possibile) mentre l’archiviazione è affidata a delle SSD da 128, 256 GB o 512 GB di capacità.

Per le nuove funzionalità, dobbiamo concentrarci sul processore che si chiama Microsoft SQ2 ufficiale. Progettato in collaborazione con Qualcomm sulla base dell’SQ1, porterà più potenza, autonomia e possibilità. Dietro il nome c’è infatti probabilmente qualcosa di molto vicino al nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 2 annunciato all’IFA 2020. Due i tagli di Ram, da 8 o 16 GB.

Microsoft annuncia anche il supporto per app a 64 bit compatibili con i sistemi ARM64, una connettività avanzata Gigabit LTE potenziata con accesso più rapido, una migliore gestione della larghezza di banda per adattare le tue esigenze agli usi domestici (streaming, videogiochi online, ecc. ).

L’autonomia è il punto di forza di questa versione 2020. Secondo Microsoft, Surface Pro X può durare fino a 15 ore, indipendentemente dalla configurazione scelta e beneficerà della ricarica rapida per recuperare l’80% di autonomia in un’ora.

Colori, uscita e prezzo

Surface Pro X è ora disponibile in due colori per tablet (nero o platino) e tre colori per tastiera Signature (platino, blu e rosso). Presente all’appello anche la Surface Slip Pen che può essere nascosta nella tastiera per essere riposta e ricaricata.

Prezzi

​Nero satinato/Platino con Microsoft SQ2 16/256GB: 1.749 euro

Nero satinato/Platino con Microsoft SQ2 16/512GB: 2.099 euro

Ancora disponibili versioni con Microsoft SQ1: da 1.169 euro

La disponibilità è fissata al 27 di Ottobre.