Taiwan banna i top di gamma Huawei perché riportano la scritta “Cina”

Taiwan ha sospeso le vendite dei tre recenti smartphone Huawei dopo che questi sono stati etichettati come “Taiwan, Cina” e non come “Taiwan”. A seguito di un recente aggiornamento di sicurezza, è stato scoperto che gli smartphone Huawei P30, P30 Pro e Nova 5T vengono elencati erroneamente per fusi orari e contatti.

La National Communications Commission (NCC) di Taiwan ha successivamente vietato la vendita dei tre smartphone comunicandolo al distributore locale Xunwei Technologies che sta cercando una soluzione con Huawei.

Gli smartphone rimarranno vietati fino a quando il produttore di telefoni cinese non effettuerà le correzioni necessarie. NCC ha anche minacciato di vietare in modo permanente le vendite nel caso non si arrivasse al cambio.

“L’etichettatura in questi telefoni non riflette i fatti e ha persino danneggiato la dignità del nostro paese”, ha affermato NCC in una nota. La commissione promette di adottare misure rigorose per mantenere la dignità nazionale.

Lo status politico di Taiwan è una questione estremamente delicata. Mentre la Cina afferma che Taiwan fa parte del suo territorio in attesa di riunificazione, quest’ultimo è rimasto uno stato democratico autogovernato negli ultimi sette decenni e si rifiuta di considerarsi parte della Cina.

I grandi marchi internazionali, tuttavia, si inchinano spesso alla posizione della Cina su Taiwan. La stessa Huawei è stata precedentemente messa nel mirino per un reato esattamente opposto, ovvero aver etichettato le città di Taipei, Hong Kong e Macao come parte della Cina.

Più di recente, la società francese di beni di lusso Dior ha dovuto scusarsi per l’utilizzo di una mappa della Cina che ha escluso Taiwan in una presentazione. “Dior rispetta e sostiene sempre il principio della Cina unica, salvaguarda rigorosamente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e fa tesoro dei sentimenti del popolo cinese”, ha affermato la società in una nota.