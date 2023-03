Tanti problemi per Google Nest: gli utenti segnalano un volume troppo alto

La serie di prodotti Google Nest è imperdibile per chiunque sia interessato a una smart home. In particolare per gli appassionati di musica ci sono il Nest Hub di seconda generazione e una vasta gamma di smart speaker in grado di riprodurre canzoni e molto altro in ogni momento. Ma questo, probabilmente, lo sapevate già. La notizia è che, ultimamente, questi dispositivi stanno riscontrando un problema che ha confuso molti utenti.

Molti acquirenti hanno infatti segnalato che gli smart speaker di Google, a livelli di volume basso, sono molto più rumorosi di prima. Sembra infatti che, nonostante le conferme visive, il livello del volume non scenda più al di sotto del 15% circa, causando problemi e frustrazioni a chi era abituato ad ascoltare la musica con volume più basso.

Non sappiamo se il problema coinvolga tutti i dispositivi Google Nest, ma le segnalazioni sono davvero tante e non si tratta sicuramente di un problema isolato. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un errore che Google ha effettuato in un recente aggiornamento, ma è possibile anche che si tratti di un cambiamento voluto.

Per il momento la compagnia non ha commentato sulla questione, anche se sicuramente è ormai a conoscenza del problema che si sta verificando ormai da settimane. Cambierà qualcosa? Difficile a dirsi, ma molti degli utenti sicuramente non sembrano contenti.