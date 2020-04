TCL 10 5G, 10 L e 10 Pro ufficiali. Subito in pre-ordine, in vendita dal 15 aprile

Dopo la prima ottima esperienza con TCL Plex il produttore cinese lancia i primi alfieri della sua nuova gamma 2020: TCL 5G, TCL 10 L e TCL 10 Pro.



L’azienda si conferma leader nella produzione di schermi (Lcd e Amoled), grazie al prezioso know-how delle fabbriche di proprietà dove vengono realizzati, oltre agli schermi per smartphone, anche i pannelli per le Tv. I nuovi dispositivi si collocano nella fascia media del mercato, con un importante rapporto qualità/prezzo.

I modelli 10 L e 10 Pro (entrambi con Android 10) saranno lanciati sul mercato a partire dal 15 aprile rispettivamente a 299 e 499 euro mentre il primo 5G costerà 399 euro. Un prezzo altamente incentivante per avvicinarsì alla nuova tecnologia. Il modello 5G arriverà invece fra qualche settimana, e costerà 399 euro.

TCL 10 5G

È il primo smartphone 5G dell’azienda, progettato per portare i vantaggi della connettività 5G a tutti i consumatori alla ricerca di un dispositivo moderno e competitivo. Alimentato dal processore Snapdragon Serie 7 con 5G integrato nel SoC, TCL 10 5G offre una maggiore larghezza di banda dati per upload, download e una maggiore stabilità della connessione Wi-Fi. TCL 10 5G è dotato di un ampio e moderno display FHD+ Dotch da 6,53 pollici, che offre un rapporto schermo/corpo del 91%.

Lo smartphone è dotato di quattro fotocamere: la principale da 64 Megapixel, una lente ultra grandangolare da 118 gradi, la terza macro per foto super ravvicinate a soli 2 cm di distanza, e un’ultima camera con sensore di profondità per foto di qualità professionale con effetto bokeh. La selfie cam è da 16 Megapixel, con la tecnologia di pixel binning 4-1.

TCL 10 L: video in 4K

10 L offre un display da 6,53 pollici, con risoluzione di 1.080×2.340 pixel, cornici sottili, un sensore di impronte digitali fisicoe quattro fotocamere: 48+8 (super wide) +2 (macro)+2 (sensore di profondità) Megapixel. Nella parte frontale una selfie cam da 16 Megapixel. Gira video in 4K. Due i colori: Arctic White e Mariana Blue.

TCL 10 Pro: potenza e design

Display Super Amoled Curved da 6,47 pollici, con risoluzione di (1.080×2.340 pixel) in formato 19.5:9 e un gruppo ottico rappresentato da quattro sensori: da 64 (principale) + 16 (super wide) + 5 (macro) + 2 (low-light video) Megapixel, e da una selfie cam da 24 Megapixel.

Lo smartphone è dotato di una memoria Ram di 6 GB e di una capacità di archiviazione di 128 GB. Il dispositivo è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 665.

La scocca ha finitura satinata con le seguenti colorazioni: Forest Mist Green e Ember Gray. 10 Pro gira video in 4K.

Disponibilità

TCL 10 L e TCL 10 Pro saranno disponibili in pre-ordine da oggi, mentre a partire dal 15 aprile saranno disponibili in tutti i principali canali della telefonia e della elettronica di consumo.