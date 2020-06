TCL ha annunciato la disponibilità del modello TCL 10 5G. Si tratta del primo smartphone dell’azienda cinese a sposare la nuova tecnologia di rete, offerta fra l’altro al prezzo fortemente aggressivo di 399 euro.

Il display del TCL 10 5G

Il dispositivo ha un display Full HD+ Dotch da 6,53 pollici (con tecnologia visiva NXTVISION e un rapporto schermo/corpo del 91%), quattro fotocamere poste sul retro, consente di girare video in 4K

Il pannello è uno dei punti forti di questo telefono. Grazie al know-how acquisito nelle fabbriche di proprietà delle Tv TCL, gli smartphone dell’azienda vantano funzioni all’avanguardia, come quelle di Adaptive Tone, la modalità di lettura e quella Eye Comfort, che ottimizzano l’esperienza d’uso e riducono l’affaticamento degli occhi e l’esposizione alla dannosa luce blu.

L’innovativa tecnologia TCL NXTVISION riporta inoltre fedelmente i colori vividi e i contrasti più profondi.

Quattro fotocamere

TCL 10 5G è dotato di un potente comparto fotografico formato da quattro sensori così configurati: una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 118 gradi da 8 Megapixel, una fotocamera macro da 5 Megapixel che permette di scattare foto super ravvicinate a soli 2 cm di distanza, e una Depth Camera per l’effetto Bokeh (2 Megapixel).

Sulla parte frontale c’è invece un sensore da 16 Megapixel con la tecnologia di pixel 4-in-1 che combina quattro pixel di grandi dimensioni in uno per realizzare scatti dai colori più brillanti, anche in condizioni di scarsa luminosità. Tutte le foto saranno ultra nitide con la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF).

L’hardware di TCL 10 5G

TCL 10 5G integra Android 10 ed è alimentato dal processore Snapdragon 765, abbinato a 6 GB di Ram e a 128 GB di archiviazione, ulteriormente espandibili fino a 1 TB con una schede microSD. La batteria ha una capacità di 4500 mAh, ed è in grado di ricaricarsi completamente in pochi minuti con la ricarica rapida Quick Charging 3.0. Offre inoltre la modalità Reverse Charging, per caricare altri dispositivi.

Colori e disponibilità

TCL 10 5G è disponibile al prezzo di 399,90 euro nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray, presso i negozi e punti vendita Tim e Vodafone.