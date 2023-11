TCL lancia due smartphone e un tablet con il display che si legge come la carta

TCL ha annunciato la diponibilità in Italia dei nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G e del tablet TCL NXTPAPER 11. Tutti e tre i prodotti offrono una importante novità: il loro display integra la tecnologia NXTPAPER che permette un particolare confort visivo. In pratica, proprio come gli ebook E-ink questi schermi permettono un’eccezionale chiarezza di lettura, come se si leggesse un foglio di carta.

Questi modelli erano stati mostrati in anteprima allo scorso Mobile World Congress di Barcellona, ma allora non vi era ancora certezza che sarebbero stati distribuiti sul nostro mercato. Oggi, invece, la coferma del loro arrivo.

TCL 40 NXTPAPER

TCL 40NXTPAPER è dotato di un display NXTPAPER Full HD+ da 6,78 pollici, doppi altoparlanti e audio 3D boom potenziato DTS per un’esperienza audiovisiva immersiva. Dispone inoltre di una fotocamera selfie da 32 Megapixel e di un comparto fotografico posteriore con tripla camera da 50 Megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 5 MMegapixelP e sensore macro da 2 Megapixel.

Lo smarpthone è dotato di 256GB di memoria e 8GB di RAM con un’espansione aggiuntiva di 8GB di RAM virtuale.

TCL 40 NXTPAPER 5G

La versione 5G ha un display NXTPAPER HD+ da 6,6 pollici, 6 GB di Ram, 256GB di storage e un comparto fotografico posteriore composto da una camera principale da 50 Megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel e un obiettivo macro da 2 Megapixel. La sezione imaging può contare sull’apporto dell’intelligenza artificiale e, in particolare, sulla modalità AI Colour Video che rende gli sfondi dei video in bianco e nero mantenendo il soggetto in colori vividi.

TCL NXTPAPER 11

La tecnologia NXTPAPER arriva anche su un tablet della linea TCL: si tratta di un dispositivo con display 2K da 11 pollici, una fotocamera frontale grandangolare da 8 Megapixel per le videochiamate, quattro altoparlanti e due microfoni.

La semplice interfaccia utente TCL semplifica il multitasking: con le funzioni Split Screen o Floating Window è possibile ottenere la sensazione di un doppio schermo in un solo tablet.

La batteria è da 8.000 mAh

I prezzi

TCL 40 NXTPAPER è disponibile al prezzo di 199,90 euro, TCL 40 NXTPAPER 5G costa 239,90 euro, mentre il tablet NXTPAPER 11 ha un prezzo di 249,90 euro.