TCL Nxtpaper 11 Plus, il primo tablet con tecnologia di visualizzazione NTXPAPER 4.0

TCL ha annunciato il tablet Nxtpaper 11 Plus, il primo dispositivo dell’azienda a utilizzare la sua nuova tecnologia di visualizzazione Nxtpaper 4.0.



Cos’è Nxtpaper 4.0? È l’ultima versione della tecnologia Nxtpaper di TCL, un tipo di visualizzazione che affronta le sfide del comfort visivo per i suoi utenti. Con Nxtpaper 4.0, TCL ha apportato alcuni miglioramenti significativi concentrandosi sul comfort dell’utente pur mantenendo una maggiore chiarezza visiva.



Nxtpaper 4.0 utilizza una complessa tecnologia di litografia a nanomatrice per migliorare la chiarezza e la nitidezza complessive dei display Nxtpaper. Gli utenti dovrebbero vedere una riproduzione dei colori più precisa, che siano utenti generici o professionisti creativi. Introduce anche una nuova modalità Smart Eye Comfort basata sull’intelligenza artificiale e una modalità Personalized Eye Comfort.



Entrambe le modalità ottimizzano l’esperienza visiva regolandola in base a vari scenari di utilizzo e preferenze per massimizzare i livelli di comfort per l’utente.

Il display da 11 pollici del Nxtpaper 11 Plus è portatile, ma offre comunque agli utenti una superficie sufficientemente ampia per lavoro, creatività e intrattenimento. Indipendentemente da come si utilizza il Nxtpaper 11 Plus, il tablet mette al primo posto il benessere degli utenti massimizzando il comfort degli occhi e riducendo l’affaticamento in base a esigenze, abitudini e preferenze personalizzate.