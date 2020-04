TCL S61: nuovo Tv da 32 pollici con Android 9

È in vendita a 219 euro il nuovo TCL S61, televisore da 32 pollici e risoluzione HD (1.366×768 pixel) animato da Android Tv 9. Grazie alla possibilità di accedere al Play Store di Google sarà si potranno scaricare le app per i più noti servizi di video streaming, come ad esempio Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e tanti altri. Non mancano Google Assistant – per interagire con il televisore utilizzando la voce (utilizzando lo smartphone) – e Google Chromecast, che sono integrati, e la compatibilità con tutti i dispositivi Amazon Alexa.

TCL S61 è anche compatibile con la tecnologia HDR, che aumenta la gamma dinamica riproducibile dal pannello per enfatizzare il dettaglio delle immagini. La densità del pannello è di 300 ppi. Sul fronte sonoro è presente la tecnologia Dolby Audio, per una resa più avvolgente che promette il miglior coinvolgimento sia durante la visione di film sia per i videogiochi.

E in ambito videoludico, da segnalare la possibilità di iniziare una partita sul Tv per poi finirla sul telefono e viceversa. Inoltre TCL S61 permette di giocare in modalità multiplayer: basterà usare il telecomando o il proprio smartphone come pad. Si possono collegare fino a 4 gamepad per vivere una gaming experience ancora più immersiva.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito web del produttore.