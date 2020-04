Microsoft e Samsung: trasferimento di file semplificato tra Galaxy e PC

Il popolare servizio “Your Phone” di Microsoft continua a migliorare versione dopo versione, in particolare per gli smartphone Samsung. Per chi non lo sapesse, la società di Redmond è partner del produttore coreano e per questo motivo gli smartphone Galaxy beneficiano di una maggiore integrazione.

L’ultima funzionalità in arrivo è la possibilità di trascinare e rilasciare i file direttamente dallo smartphone al PC per effettuare un trasferimento di file completamente wireless. Il tutto con una semplicità e velocità pazzesca.

Questa nuova funzione è attualmente in fase di test per i membri del programma Windows Insider. Ricordiamo che sarà necessario scaricare la versione 1.5 dell’applicazione Link To Windows, l’applicazione di sincronizzazione Android riservata agli smartphone Samsung, mentre per gli altri dispositivi continueranno ad utilizzare “il tuo assistente mobile “.

Una volta aggiornata l’applicazione, tutto ciò che serve è lo smartphone e il PC sulla stessa rete Wi-Fi per essere connessi e trasferire file. È possibile trasferire fino a 100 file alla volta con una dimensione massima di 512 MB per file.

Microsoft continua ad aggiungere funzioni di sincronizzazione tra smartphone Samsung e PC Windows. Ciò consentirà all’azienda di lavorare su questo ecosistema trasversale Android-Windows che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per Surface Duo in attesa della risposta di Apple con iPhone e MacOS.