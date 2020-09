IFA 2020: Da TCL due tablet, uno smartwatch per anziani e auricolari Bluetooth true wireless

All’IFA di Berlino TCL ha presentato due tablet, un paio di auricolari Bluetooth true wireless e uno smartwatch dedcato agli anziani. I tablet sono dotati di display con tecnologia NXTVISION, specifiche di fascia media e prezzi convenienti.

Gli auricolari offrono la cancellazione del rumore per le chiamate mentre lo smartwatch è dotato delle classiche funzionalità di tracking.

Un’altra volta ancora, durante la presentazione, i manager di TCL hanno ricordato l’importanza sia di possedere una fabbrica che produce display, sia poter portare la tecnologia pensata per i Tv anche sugli smartphone e su tutti i dispositivi mobili.

TCL 10 Tab Max

TCL TAB MAX è un tablet costruito attorno a un display LCD con risoluzione Full HD+ da 10,36 pollici con cornici sottili (solo 8,3 mm), due altoparlanti e una selfie cam da 8 Megapixel. Offre anche il supporto per lo stilo e uno speciale sistema per proteggere i più piccoli durate la visione. Sul retro, troviamo una singola fotocamera principale da 13 Megapixel con un flash led mentre la parte inferiore ospita la porta Type-C.

C’è una batteria da 8.000 mAh che dovrebbe garantire autonomia per tutto il giorno. Sul fronte del software, è presente l’interfaccia utente TCL che gira u Android 10.

Il TABMAX sarà disponibile in 4G e in versione solo Wi-Fi all’inizio del quarto trimestre. I prezzi vanno da 249 a 299 euro a seconda della versione scelta.

TCL Tab 10 MID 4G

TCL TAB MID è un tablet di fascia media con schermo Lcd Full HD da 8 pollici con tecnologia NXTVISION. Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 5 Megapixel e di un sensore posteriore da 8 Megapixel.

Il tablet è mosso dal processore Snapdragon 665 che si avvale di una batteria da 5.550 mAh.



Il TABMID è dotato di connettività 4G e Wi-Fi e sarà disponibile a partire dal quarto trimestre di quest’anno. Il prezzo sarà di 230 euro.

TCL Move Time Family Watch

MOVETIME Family Watch è dotato di un display Amoled da 41 x 48,5 mm, connettività 4G e un’interfaccia utente ottimizzata con icone grandi, e quadranti con una grafica appositamente studiata per gli anziani.

L’orologio dispone del rilevamento delle cadute, di un pulsante SOS e del cardiofrequenzimetro. È resistente all’acqua e alla polvere con standard IP67. L’orologio è anche in grado di monitorare le principali attività fisiche, nonché i cicli del sonno e la sua qualità.

Sarà disponibile in autunno a 230 euro.

TCL MOVEAUDIO S200 TWS

Move Audio S200 sono le nuove cuffiette Bluetooth true wirelss dotate di cancellazione del rumore (ENC) in grado di abbattere il rumore di fondo durante le chiamate. Gli auricolari sono inoltre dotati di compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant o Siri.

Le S200 sono IP54, Bluetooth 5.0 e offrono una durata della batteria combinata con la custodia per il trasporto circa 23 ore. Gli auricolari da soli offrono fino a 3,5 ore di riproduzione.

Saranno disponibili alla fine di questo mese a 99 euro nei colori nero, bianco e blu.