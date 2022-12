Tecno Phantom X2, lo smartphone con la fotocamera ritraibile

Tecno svela finalmente una nuova serie di smartphone: si tratta della linea Phantom X2. Fra loro particolarità c’è un chipset più potente e un comparto fotografico davvero interessante.

I telefoni sono due: il Phantom X2 e il Phantom X2 Pro. Entrambi utilizzano il chip Dimensity 9000, rispetto all’Helio G95 usato sul Phantom X originale, con 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda la RAM, il modello base impiega 8 GB, mentre il Pro ha 12 GB.

Anche il display è uguale per entrambi i modelli: uno schermo AMOLED di 6,8 pollici FHD+ e con refresh rate di 120 Hz. Il tutto protetto da vetro Gorilla Glass Victus. Ci sono poi una batteria da 5.160 mAh con ricarica veloce da 45 W.

Ma allora cosa differenzia i due modelli? La risposta sta nel comparto fotocamere. Il modello base infatti è costituito da un sensore principale da 64 Megapixel, uno ultra-grandangolare da 13 Megapixel e uno di profondità da 2 Megapixel. Il modello pro invece vanta di un sensore principale ISOCELL da 50 Megapixel f/1.9-1.5, uno ultragrandangolare da 50 Megapixel e uno di profondità da 13 Megapixel.

La profondità è che, in entrambi i telefoni, la lente ultra-grandangolare è in grado di allungarsi e contrarsi. Questo ha molti vantaggi: consente infatti di utilizzarla anche come fotocamera macro mantenendo comunque il telefono molto sottile. Entrambi gli smartphone, infine, dispongono di selfie cam di 32 Megapixel.

Il Phantom X2 modello base sarà messo in vendita nei colori Stardust Grey e Moonlight Silver, mentre il Pro sarà in Stardust Grey e Mars Orange. Al momento siamo soltanto a conoscenza dei prezzi per l’Arabia Saudita: Phantom X2 costerà circa 685€, mentre Phantom X2 Pro potrà essere vostro per circa 885€. Per il momento, altri dettagli sono sconosciuti: la serie dovrebbe però essere lanciata nelle prossime settimane.