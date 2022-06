Telegram, ufficiale l’abbonamento premium: ecco cosa si potrà fare

Pochi giorni fa, il capo di Telegram Pavel Durov ha annunciato un abbonamento a pagamento. Chiamato Telegram Premium, è stato lanciato in queste ore ma al momento della stesura di questo articolo è disponibile solo su iOS. Nel frattempo, l’azienda coglie l’occasione per annunciare 700 milioni di utenti attivi in ​​tutto il mondo.

Questa è la prima volta che l’app lancia un servizio premium. Se le funzionalità incluse in questa formula possono essere interessanti, sono tutt’altro che obbligatorie e alcune non sono disponibili su altre applicazioni di messaggistica istantanea.

Per ora l’aggiornamento non è disponibile sugli smartphone Android, ma come fa notare XDA Developers riportando la notizia, “l’azienda tende a rilasciare aggiornamenti importanti per tutte le piattaforme nella stessa giornata”. Possiamo quindi aspettarci che Telegram Premium arrivi molto presto sul Play Store. Anche l’installazione dell’applicazione tramite un file APK non consente l’accesso a Telegram Premium in questo momento.

Cosa cambia?

Puoi inviare file di dimensioni fino a 4 GB anziché 2 GB

Velocità di download migliorata

Puoi iscriverti a un massimo di 1000 canali

È possibile collegare fino a 4 account contemporaneamente sull’applicazione

Organizza i tuoi scambi in 20 cartelle, ciascuna contenente 200 scambi

Aggiungi 10 scambi alla tua lista principale

Riserva fino a 20 link t.me pubblici

Possibilità di salvare 400 GIF e 10 adesivi

Biografia più lunga e aggiungere collegamenti ad essa

Le didascalie su foto e video possono essere più lunghe

Accesso a un pulsante di trascrizione del testo per i messaggi vocali

Più emoji da usare nelle reazioni ai messaggi

Adesivi esclusivi

Imposta una cartella di scambio predefinita o abilita gli strumenti per archiviare e nascondere automaticamente i nuovi scambi

Un badge accanto al tuo nome

L’immagine del profilo può essere un video

Rimozione di annunci

Puoi cambiare l’icona dell’app di Telegram

Un aggiornamento per gli utenti standard

Telegram ha lanciato anche un aggiornamento per gli utenti che non hanno un abbonamento a pagamento. Ci sono correzioni e ottimizzazioni per la velocità e l’affidabilità dell’applicazione, ma non solo. I link di invito per i gruppi pubblici non sono più necessari, si può semplicemente richiedere di entrare a far parte di un gruppo. Una volta accettato, si può iniziare a leggere. La barra di avanzamento animata è apparsa durante la condivisione di file di grandi dimensioni su Telegram da un’altra app.

Apprendiamo che “i gruppi e i canali certificati ora hanno anche il loro badge in cima allo scambio”. Le descrizioni dei bot stanno migliorando grazie alla possibilità di aggiungere una foto o un video. Inoltre, i bot che si trovano nel menu degli allegati possono funzionare in gruppi e canali. Infine, Telegram è ora pienamente compatibile con gli schermi ProMotion di iPad e iPhone, con animazioni fluide fino a 120 Hz.